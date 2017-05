Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bodo premierno uprizorili predstavo Nekje drugje, v kateri spremljamo deklico, ki se znajde v osrčju vojne. Na Metelkovi bo potekalo praznovanje 48. rojstnega dneva Radia Študent s koncerti skupin Dubzilla, Persons from Porlock, The Hoax Program... V Cankarjevem domu bo nastopila Anoushka Shankar, virtuozinja na sitarju in hčerka legendarnega Ravija Shankarja, v Dvorani Stožice pa britanska skupina Depeche Mode in danski duo The Raveonettes.

Četrtek, 11. maj

V Tunelu Lutkovnega gledališča Ljubljana bo ob 18.00 v okviru projekta BiTeater premiera predstave z naslovom Nekje drugje, ki so jo ustvarili Zala Dobovšek, Nina Šorak, Tin Grabnar in Asja Kahrimanović Babnik. Pretresljiva zgodba o deklici Mini, ki se znajde sredi vojne in je z mamo prisiljena zapustiti svoj dom ter postati begunka, se pred nami odvije kot animirana pripoved s kredno risbo. Spremljamo živahno igro deklice in njenega psička Runa ter se hkrati soočamo s pretresljivo vojno realnostjo. Klasična lutkovna animacija se prepleta s prostorskimi video projekcijami in virtualnim risanjem. Igralka-animatorka na vrtečo se mizo riše okolje, po katerem pohajkuje deklica. S kredo riše hribovito pokrajino, visoke nebotičnike in srhljive vojake. Gre za preprosto črtno risbo, ki v predstavi čudežno oživi. Režija: Tin Grabnar

© Jaka Varmuž

V Vodnikovi domačiji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli prostorsko instalacijo vizualnega umetnika Saša Vrabiča z naslovom Ne-bo, v kateri se posveča obravnavi odnosa med intimno in javno sfero posameznikovega življenja, o sodobni medosebni komunikaciji in estetskih idealih ter vrednotah digitalne dobe. Delo Ne-bo je izrazito večmedijsko, saj združuje različna področja Vrabičevega kreativnega delovanja, kot so slikarstvo, risba, poezija, gibljiva slika, performans in glasba.

V Slovenski kinoteki Ljubljana bodo ob 19.00 s kratkim filmom Otroka z meje (1958) in celovečercem Deklica (1965) odprli retrospektivo Puriše Đorđevića, srbskega cineasta in enega od protagonistov jugoslovanskega novega vala, ki je dvignil obravnavo vojne in revolucije v jugoslovanskem filmu na povsem novo raven.

wlMLMTYB-c8

Petek, 12. maj

V SLG Celje bo ob 19.30 premiera drame Nebeški odred, ki jo je Đorđe Lebović napisal skupaj z Aleksandrom Obrenovićem po lastnih izkušnjah v drugi svetovni vojni v nemškem koncentracijskem taborišču Auschwitz. Drama pripoveduje zgodbo o taboriščnikih sonderkommandih, ki se morajo odločiti, ali bodo takoj ubiti ali pa si bodo življenje podaljšali s sodelovanjem z SS-ovci. Izpostavlja prelomni trenutek v zavesti človeka, ki se pod prisilo odloči delovati v službi zla, da bi ohranil lastno življenje tudi v najbolj nečloveških okoliščinah. Zastavlja nam vprašanji, kako daleč je pripravljen iti človek za ohranitev lastnega življenja in kaj vse je sposoben storiti sočloveku, da bi rešil sebe. Režija: Juš A. Zidar

© Jaka Babnik

Na Metelkovi v Ljubljani bo od 20.00 dalje potekalo praznovanje Radio Študent še vedno šteje. Že 48 let! V Gala hali bodo nastopili: Marko Brdnik in Uroš Rakovec, HBWC (HillbillyWithAChainsaw), Persons From Porlock, v Channel Zeru pa Dubzilla in The Hoax Program.

keZIsSV2YUc

Na letnem vrtu MKC Pri Rdeči Ostrigi Škofja Loka bo od 20.00 dalje potekal festival In memoriam prof. Peter Hafner, na katerem bodo nastopili: Elektro Guzzi (A), Krankšvester (Hr), КУКЛА in Blu.Sine (Slo).

mZqcNV-CRwA

Na Glavnem trgu Kranj bodo ob 21.00 v okviru festivala Teden mladih 2017 nastopili kamniški raperji Matter.

APx6fiGURxs

Sobota, 13. maj

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Glasbe sveta nastopila Anoushka Shankar, svetovno znana virtuozinja na sitarju, ki tako kot njen oče Ravi Shankar osvaja še neraziskane globine svojega glasbila, ne samo v tradicionalni formi indijske klasike, temveč tudi z brisanjem mej ter uvajanjem nove zvočnosti in umetniških oblik. Na koncertu bo predstavila zadnji album Land of Gold.

To9PVjblff0

V Mini teatru Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave #Manifesto v izvedbi Ex-teatra. Gre za nadaljevanje in razvijanje krajše točke Transnacionalna umetnica Heidi Blumenfeld, ki je bila v zadnji treh letih večkrat predstavljena v varietejih in na festivalih doma in v tujini. Predstava z enim igralcem raziskuje potencial cirkusa in dramaturgije zvoka v gledališkem prostoru ter vlogo umetnika v današnjem času. Predstava združuje žongliranje, glasbo in igro, dogaja se tukaj in zdaj. Avtor besedila in izvajalec: Andrej Tomše, režija: Hristina Vasić Tomše

© Alex Brenner

Nedelja, 14. maj

V Dvorani Stožice Ljubljana bo ob 19.45 nastopila britanska skupina Depeche Mode, ki bo na tokratnem koncertu predstavila zadnji album Spirit. Predskupina: danski duo The Raveonettes

evbaL9bdhOE