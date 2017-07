REJVikend

Dubfire

V Zelenem gaju v Dornberku bo potekala deseta edicija Pulse Festivala, ki jo bo s svojim nastopom obeležil Dubfire, ameriški DJ in producent iranskih korenin, ki velja za veterana v svetu techna. Na letnem vrtu in v Gala hali pripravljajo Underground pulse piknik, na katerem se bo med drugim predstavil hrvaški producent in DJ Filip Motovunski. Na Soriški planini bo potekal 3. Lost on the mountain, na katerem bodo nastopili Helahirn, Feentz, Marko Lük, DJ Langus.

Petek, 14. julij

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Junker)

(20.00): LP Bar Ljubljana: Hot Cues Crew (DJ set)

(22.00): Soriška planina: 3. Lost on the mountain (Helahirn, Feentz, Marko Lük, DJ Langus; VJ: Dimension)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Summer Moments vol. II (Pohalino, Lakmi, Luxia, Boan Decay, Suano, Ally, Benshee, G8)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: NinaBelle & Nina Hudej (DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Zois)

(00.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Alarma v. 050! (DVS, Futon, Freeverse)

(00.00): K4 Ljubljana: UVK4: Temnica (Zergon, Marta, Roli)

Sobota, 15. julij

(15.00): Vrt Kluba Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Summersonique Electronique (DJ Naj & DJ Duki)

(18.00): Laguna Ljubljana: Bojler Rum Slovenija (DJ Devious, DJ Aleksij, Marq, Bartez)

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Underground Pulse: DNB piknik (Filip Motovunski/Hr, Theejay, Danaja, Wubsonik, Dub Tone vs. Fitipaldi)

(22.00): Zeleni gaj Dornberk: 10. Pulse Festival (Dubfire/ZDA, Tomy DeClerque, Johnny Kaos, Damir Hoffman, David B)

(00.00): K4 Ljubljana: UVK4: Just a Dance (Den7el, Elovetric)

