Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V Cankarjevem domu bodo predpremierno prikazali film Košarkar naj bo v režiji Borisa Petkoviča, ki je nastal po istoimenski knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana. V Minoritski cerkvi bo premiera predstave Besede iz hiše Karlstein, ki je nastala po pesniški zbirki Berte Bojetu-Boete. V Mestnem muzeju in bližnji okolici bo potekala druga edicija festivala sodobnih idej Indigo, ki skozi različne umetniške prakse želi distribuirati nove ideje, nov način razmisleka o času, ki nas obkroža in neusmiljeno definira. Festival bo gostil številne domače in tuje umetnike ter teoretike, ki bodo skozi pogovore, predavanja, koncerte, razstave, predstave, performanse in delavnice tematizirali sintagmo "resnica in laž."

Četrtek, 7. september

V Cirkulaciji 2 (Tobačna) Ljubljana bo od 14.00 do 21.00 na ogled enodnevna večmedijska razstava Spominska knjiga, na kateri bodo umetnice predstavile koncept tega premičnega spominka z več različnih vidikov - od likovne instalacije, intermedijske knjige, razstave starejsih spominskih knjig, predstavitev raziskave do avdiovizualnega performansa. Sodelujejo: Suzana Belak Pungartnik, Vesna Godler, Barbara Gyὂrfi, Tonja Jelen in Monika Pocrnjić. Mentorica: Marija Mojca Pungerčar.

© Suzana Belak Pungartnik

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 predpremiera filma Košarkar naj bo, ki je nastal po istoimenski knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana. Gre za zgodbo o lenem, nerodnem, vedno lačnem in neskončno visokem Ranti, ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo. S tem se za Ranto začne razburljiva pot, polna nepredvidljivih dogodivščin, na kateri ga nenehno spremlja duhoviti prijatelj/menedžer Smodlak. Režija: Boris Petkovič

9IH5AJqyOUk

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Klausa Pichlerja z naslovom Zlati dnevi preden se končajo, ki je rezultat dolgoročnega projekta, ki ga je fotograf izvedel skupaj s piscem Clemensom Marschallom. Štiri leta sta sistematično iskala, dokumentirala in raziskovala izginjajoče dunajske gostilne, beznice – ali kot jim pravijo njihovi gostje sami – brloge, ki zaradi posledic urbanizacije in napovedanih restrikcij eden za drugim zapirajo svoja vrata. V Centru in Galeriji P74 pa bodo ob isti uri odprli razstavo Staša Vrenka z naslovom Tehnike posvojitve, v kateri se ukvarja z odnosom posameznika do zvočne prenasičenosti urbanega okolja ter načini poslušanja glasbe oziroma zvoka. Kustosinja razstave: Nina Skumavc

V Minoritski cerkvi Maribor bo ob 20.00 premiera predstave Besede iz hiše Karlstein, ki je nastala po pesniški zbirki Berte Bojetu-Boete ob 20. obletnici njene smrti. Besede iz hiše Karlstein so most med Bertino zgodnjo poezijo in kasnejšimi romani. Tudi to njeno delo opozarja na problem patriarhalnega reda v družbi. Jozefini na obreden način, skoraj preko iniciacije, potujeta po postajah svojega notranjega sveta in preko lastnega žrtvovanja razkrivata, da v svojo hišo vabita ubijalce, tiste, ki morijo. Njun jaz potuje po treh postajah – preko gospoda, nedolžnosti, do zavedanja lastnega telesa do tretje postaje, ki pomeni zaznamovanost, saj v Jozefinino hišo ljudje prihajajo in iz nje odhajajo. Režiser in avtor likovne podobe: Silvan Omerzu

© Boštjan Lah

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 nastopila britanska post-punk zasedba Idles, ki si je z letošnjim odličnim prvencem Brutalism že zagotovila mesto med najboljšimi izdajami leta. V okviru Festivala britanskega kraft piva.

BuQG6_evFc8

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo potekal festival sodobnih idej Indigo-Resnica in laž: Mestni muzej (14.00): Paola Amabile & Alberto Fabbian: Prehod v Emoni (otvoritev razstave), (17.00): Hard Talks: Ferenc Gróf in Grupa Škart, (18.00): Hard Talks: Lana Cavar, (19.00): Laž ali resnica Sredozemlja (otvoritev razstave plakatov študentov ALUO), Atrij SAZU (19.00): Bombažna pot-po sledeh svetovnega gospodarstva (pripoved: Meta Krese, fotografije: Jošt Franko), Gledališče Glej (20.00): Aleksandar Radunović: Metulj (gledališka predstava; r. Andraš Urban), Križevniška cerkev (20.30): Sara Renar (koncert hrvaške kantavtorice), Atrij SAZU (21.00): Matej Kejžar: Hiša (premiera plesne predstave), Trg francoske revolucije (21.30): DJ Junzi

Aleksandar Radunović: Metulj

© Duško Miljanić

Petek, 8. september

V Čajnici Peč Slovenj Gradec bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom Živela umetnost!. Kaja Brezočnik, Ana Čigon, Robert Marin, Matjaž Rušt in Katja Felle so med junijem in septembrom v Slovenj Gradcu na enotedenskih umetniških rezidencah izvajali projekte z različnih področij vizualnega ustvarjanja. Razstava je plod sodelovanja omenjenih umetnikov ter udeležencev njihovih delavnic. Po odprtju sledi koncert skupine Philom.

V AKC Metelkova mesto Ljubljana bo potekala 24. obletnica AKC Metelkova mesto: Atelje-Garaže (18.00): otvoritev razstave Mete Kastelic Odprti atelje: "Vetrovnik," Galerija Alkatraz (20.00): otvoritev pregledne razstave Boštjana Novaka "Struktura pravih proporcev," Menza pri koritu (21.00): Attic Mist, Diareja Eksploziv, Simon & The Ruskies, Klub Gromka (22.00): Darla Smoking (koncert)

uLF9y_VwTbU

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo potekal festival sodobnih idej Indigo-Resnica in laž: Mestni muzej (18.00): Hard Talks: Renata Salecl in Robert Pfaller, Križevniška cerkev (19.00): Miyuki Nishizawa: Boljše novice (performans), Mini teater (20.00): Mohamed El Khatib: Naj bo konec lep (predstavitev projekta v režiji Ivice Buljana), Trg francoske revolucije (20.30): Papooz (koncert francoske skupine), (21.30): DJ Levanael, Gledališče Glej (22.00): Katarina Stegnar, Urška Brodar, Jure Novak: Katarina po naročilu (performans)

C7L0eNPge98

Sobota, 9. september

V Španskih borcih Ljubljana bo od 16. ure dalje potekala otvoritev jubilejne sezone Španskih borcev 2017/2018: (16.00): Sončna delavnica za vse generacije - ustvarjalne delavnice v izvedbi KUD Galerije C.C.U., (16.00): Sejem: popravljalnica igrač, (17.00): Iztok Kovač in EnKnapGroup: Hud pesjan (plesna predstava za otroke), (17.30): Ples v mestu (plesni sprehod po mestu v slovenskem in angleškem jeziku), (17.30): Tombola, (18.00): Pihalna godba Bežigrad, (19.15): Sašo Hribar in Jure Mastnak, (20.00): Igor & Moreno: Andante (sodobno-plesni performans), (21.00): Los Hermanos Muy Simpaticos (koncert)