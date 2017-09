Na dražbi doslej neobjavljeni posnetek nekdanjega Beatla Georgea Harrisona

Avkcijska hiša Omega Auctions iz mesta Warrington, ki leži v bližini Liverpoola, bo v nedeljo na dražbi ponudila doslej neobjavljeni posnetek člana zasedbe The Beatles Georgea Harrisona ter serijo doslej neznanih negativov s podobami zasedbe. Za vse skupaj načrtujejo, da bodo iztržili okoli 15.000 funtov.

George Harrison in Eric Clapton

© Steve Mathieson / Wikimedia Commons

Pesem Hello Miss Mary Bee je leta 1968, približno v času, ko je izšel njegov prvi solo album Wonderwall Music, nastala za Harrisonovo dobro prijateljico Mary Bee. Posneta je na trak skupaj s še nekaterimi uspešnicami Beatlov. Na dražbi Omega Auctions, ki bo potekala v nedeljo, bodo ponudili tudi nekaj pisem zakoncev Harrison za Mary Bee, ki so nastala v času, ko sta bila v Indiji. V enem od pisem je Harrisonova žena Patti Boyd zapisala, da je George pravkar vstopil v kuhinjo, prepevajoč "Mary Bee, Mary Bee about to make a lovely cup of tea".

Kupiti pa bo mogoče tudi 70 doslej nepoznanih negativov s podobami Beatlov, ki so bile posnete leta 1967, tik pred smrtjo njihovega menedžerja Briana Epsteina.

GwmVfewqu7I

Po besedah Paula Fairweatherja iz avkcijske hiše pričakujejo, da bo dražba pritegnila zanimanje zbirateljev z vsega sveta. "Katerikoli srečnež bo kupil zbirko, bo dobil odličen dostop do koščka zgodovine iz Harrisonovega najbolj vplivnega obdobja, tako kot člana Beatlesov kot samostojnega umetnika," je dodal.