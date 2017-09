Evropska unija kot prostor sobivanja različnih narodov

V Muzeju novejše zgodovine Celje bodo danes odprli mednarodni folklorni festival Od Celja do Žalca

V društvu Od Celja do Žalca, ki danes odpira istoimenski mednarodni folklorni festival, navajajo, da je nujno, da narod ohranja svojo nacionalno identiteto, kar je mogoče le v sobivanju z drugimi narodi.

Društvo se osredotoča na ljudsko tradicijo kot na del nacionalne dediščine. V sklopu projekta bodo uporabili folklorno izročilo posameznih narodov ter tako skozi ples in glasbo v obliki mednarodnega folklornega festivala prikazali različnost med izročili.

Glavni poudarek je na prispevku festivala v izobraževanju in kulturni rasti mladih. Predstave za mladino so namenjene predstavitvi svetovne kulturne dediščine s posebnim poudarkom na folklornem izročilu in destigmatizaciji izročila med mladimi. Festival je leta 2015 praznoval 10. obletnico. V tem času je gostil plesalce iz večinoma evropskih držav, prišli pa so tudi iz Indije, Izraela, Indonezije, Irana, Turčije, Rusije in Šrilanke.

Na ta način omogočajo številnim mladim kulturnim ustvarjalcem možnost kulturne izmenjave, mobilnosti kulture, nabiranja izkušenj in znanja, pa tudi afirmacijo in referenčnost na mednarodnem področju. Sočasno mladi kulturniki nabirajo tudi znanje s področja organiziranja in vodenja mednarodnih projektov. Folklorno izročilo že v osnovi neguje pretekle običaje nesnovne dediščine.

Poleg plesa in glasbe projekt zajema tudi tradicionalno kuhinjo kot aspekt ljudskega izročila. Slovensko tradicionalno kuhinjo predstavljajo vsem udeležencem projekta, saj se njihovi gostje v času festivala prehranjujejo po jedilniku slovenske kuhinje.

Na festivalu, ki bo potekal do nedelje, sodelujejo folklorne skupine iz Ukrajine, Poljske, Romunije, Hrvaške in Madžarske ter Kulturno-umetniško društvo (KUD) Grifon iz Šempetra in KUD Šmartno v Rožni dolini.