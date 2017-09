Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Cankarjevem domu bodo odprli pregledno razstavo Kolumbova hči Alma M. Karlin, ki je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje ob 90-letnici njene vrnitve s poti okoli sveta. V Kinu Šiška bodo v okviru praznovanja 8. rojstnega dneva nastopile zasedbe Matter, Persons From Porlock in Futurski. V ljubljanski Drami bodo premierno uprizorili Cankarjevo dramo Hlapci v priredbi in režiji Janeza Pipana, v Slovenskem mladinskem gledališču pa koncertno uprizoritev Pasja procesija, ki je nastala po izbranih otroških pesmih Svetlane Makarovič.

Četrtek, 21. september

V KC Tobačna 001 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo z naslovom Dogodkovno razmerje, beograjskega umetnika Vladimirja Nikolića, ki v svojih delih vprašanja družbenega in umetnostnega sistema prepleta z vsakodnevnimi situacijami ter vse to na večplasten in mnogokrat prefinjeno humoren način poveže v do potankosti izdelane konceptualne celote. V prostorsko dovršeni postavitvi, posebej narejeni za prostor galerije, je ključne elemente svojega vizualnega vokabularja večplastno povezal s preizpraševanjem tehničnih zmožnosti različnih medijev sodobne umetnosti. Kustosinja razstave: Alenka Gregorič

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 19.00 na koncertu ob odprtju Evropske jazz konference nastopili: Bojan Z & Goran Bojčevski Project in Rabih Abou-Khalil Trio. Ob 19.30 pa bodo v Galeriji CD odprli pregledno razstavo Kolumbova hči Alma M. Karlin, ki je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje ob 90-letnici njene vrnitve s poti okoli sveta. Na ogled bodo predmeti iz njene osebne in drugih zbirk, nekateri doslej niso bili predstavljeni širši javnosti: med njimi bo tudi skrivnostni kipec Li Tieguaija, ki mu je pripisovala nadnaravne moči, japonski lesorezi, slovar desetih jezikov, zbirka razglednic, fotografije, osebni predmeti, pohištvo, portret Alme M. Karlin, ki ga je ustvaril Božidar Jakac, ko sta se spoznala v partizanih. Avtorica razstave: Barbara Trnovec

© arhiv Pokrajinskega muzeja Celje

Petek, 22. september

V SLG Celje bo ob 18.00 premiera predstave Astrid Lindgren Erazem in potepuh, ki v ospredje postavlja osamljenega dečka, ki si nadvse želi ljubezni družine in prijateljev. Neomajno verjame vase in se pogumno poda na popotovaje. Zgodba o iskanju ljubezni, pripadnosti in družine je vpeta v napeto, skoraj detektivsko zgodbo o dogodivščinah Erazma in Oskarja, ki jo pisateljica začini s svojim značilnim humorjem. Režija: Ajda Valcl

© Uroš Hočevar/SLG Celje

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 21.00 v okviru praznovanja 8. rojstnega dneva nastopili: domači glasbeni fenomen Matter z novim albumom Mrk, psihadelični rockerji Persons From Porlock in elektro-pop zasedba Futurski.

keZIsSV2YUc

V Klubu Cankarjevega doma Ljubljana bo 22. in 23. septembra ob 21.00 v okviru Evropske jazz konference potekal Slovenia Showcase Festival. Nastopili bodo: Maja Osojnik & Patrick Wurzwallner, Drago Ivanuša, Artbeaters, Bowrain (22. 9.), Igor Lumpert/Eve Risser/Dre Hočevar, Kristijan Krajnčan, Teo Collori & Momento Cigano (23. 9.).

M5uMP8zNo2Q

Na grajskem dvorišču Murska Sobota bo 22. in 23. septembra od 21.00 dalje potekal festival Mikk21, na katerem bodo nastopili: Mrkeči Zvoki, BeatMyth (Slo), Edo Maajka & Band, Inhibis (Slo), Žen (Hr), Repetitor (Srb).

BDU54kWwD2o

Sobota, 23. september

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 premiera lutkovne predstave Škrt škrt kra čof!, ki je nastala po slikanici belgijske ilustratorke in pisateljice Kitty Crowther. Leta 2010 je za svoje delo prejela prestižno svetovno nagrado za otroško literaturo Astrid Lindgren. Režija: Ivana Djilas

© Urška Boljkovac

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera Cankarjeve drame v petih aktih Hlapci, ki je izšla leta 1910, a bila zaradi cenzure uprizorjena šele po Cankarjevi smrti leta 1919. Hlapci so eno tistih kanonskih besedil, ki nenehno izzivajo, zastavljajo temeljna vprašanja in zahtevajo poglobljen razmislek. Cankar jih je pisal leta 1909, jih zasnoval kot politično satiro, a se je ta v tretjem dejanju sprevrgla v "tragiko," kot je to sam označil. Čeprav ne gre za tragedijo po klasičnih merilih, pa je boleča usoda učitelja Jermana, pokončnega in moralnega intelektualca, ki se mora umakniti političnemu pragmatizmu, koristoljubnemu sprenevedanju, zlorabam in manipulacijam, postavila model delovanja političnih mehanizmov, ki se v pri nas od nastanka igre ni bistveno spremenil. Avtor priredbe in režiser: Janez Pipan

Nedelja, 24. september

V Slovenskem mladinskem gledališču Ljubljana bo ob 17.00 premiera koncertne uprizoritve Pasja procesija, ki je nastala po izbranih otroških pesmih Svetlane Makarovič. V sodobnih aranžmajih Uroša Buha jih pojejo vokalisti Slovenskega mladinskega gledališča, in jih povezujejo s pripovedjo, ki otrokom približa tudi neprijetne plati sveta okoli nas in spodbuja premislek o povezovanju in sprejemanju drugačnosti. Režija: Jure Novak

hFmASrRy8rw

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 zaključek CoFestivala s predstavo Zatočišče, poljske koreografinje, plesalke, performerke in glasbenice Magdalena Chowaniec, ki živi in dela na Dunaju. Predstavo zastavi kot mesto spopada z invazivnim poblagovljenjem naših življenj in biti.