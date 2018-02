Pred stotimi leti zaprli Ivana Cankarja, bodo zdaj Simono Semenič?

Cankarjev dom, hram kulture, se je letos na obletnico Prešernove smrti ponovno napolnil s kulturnicami in kulturniki. A veliko jih s stanjem kulture v državi ni zadovoljnih.

Cankarjev dom se je letos na obletnico Prešernove smrti ponovno napolnil z znanimi umetniki in umetnicami, ki so postregli s kar nekaj ostrimi izjavami do stanja kulture v državi. Tarča kritik je zaradi krčenja sredstev neodvisni kulturi predvsem ministrstvo za kulturo.

Vinko Möderndorfer, predsednik upravnega odbora je za TV Slovenija povedal: "Pred stotimi leti je Cankar satirično in kritično pisal o odnosu Šentflorjancev do kulture in umetnikov; mislim, da se ni nič spremenilo oziroma da je v nekaterih pogledih celo še huje."

"Oblast bi danes Cankarja pustila pri miru - in to samo zato, ker je oblastnikom za izgovorjene besede državljanov vseeno. Vseeno jim je, kaj pravijo šolniki, kaj dokazujejo znanstveniki in kaj govorijo akademiki. Značilnost današnjega časa ni demokracija - cenzura, spoštovani, cenzura obstaja. To je cenzura kapitala. Če vam kakšno umetniško stališče ni všeč, ga pač ukinete pod pretvezo, da ni denarja, da je zaukazano varčevanje, da gre za prerazporeditev sredstev ... Cenzura obstaja, samo reče se ji drugače. " je še dodal.

"Simoni Semenič smo nagrado podelili, ker je najboljša slovenska dramatičarka ta hip. Samo to je pomembno." (Vinko Möderndorfer)

Nato je pokomentiral še ovadbo dramatičarke Simone Semenič, ki je objavila sliko, v kateri pozira gola, ovita le v slovensko zastavo, na mestu, kjer bi moral stati grb, pa se vidi njen nosečniški trebuh. Tisti, ki so jo ovadili, ji očitajo žaljenje nacionalnih simbolov, kar je za številne zgrešeno. Vinko Möderndorfer je v izjavi za TV Slovenija dodal: "To niti ni žalostno, ampak smešno. Pred stotimi leti so Cankarja zaradi njegovega predavanja aretirali in zaprli na Ljubljanski grad. Zdaj se dogaja isto - Slovenci smo še vedno Šentflorjanci. Simoni Semenič smo nagrado podelili, ker je najboljša slovenska dramatičarka ta hip. Samo to je pomembno."

Ustvarjalci v nevladnih organizacijah in samozaposleni, pa so kritiko podali na popolnoma svoj način. Bilo je dogovorjeno, da pridejo vsi oblečeno v črne barve ali/in rdeče, saj se spoprijemajo z vse slabšim položajem, zaradi slabih odločitev ministrstva za kulturo.

Ob trenutno situacijo se je obregnila tudi samozaposlena v kulturi, publicistka Jedrt Jež Furlan: "Upanja je bolj malo, ker jim bomo na novo razlagali, kaj je z nami, kaj se bi lahko, kaj se je in kaj se ni zgodilo. Zdaj pred volitvami je čas, da se te krivice, nedoslednosti, merim na zadnje razpise, uredijo. To pomeni dodaten denar za projekte in zavode, ki so izpadli. Ampak to je gašenje požara. Za vlado, ki prihaja, pa bi bilo dobro, če bi sledila vsaj zakonski dikciji, ki govori o dialogu. Ker minister zdaj spregleduje tudi zakonsko osnovo za svoje delovanje," je povedala v intervjuju za STA.

Po proslavi pa je največjo pozornost nase usmeril umetnik Dragan Živadinov, ki je slovensko zastavo, ki je bila leta 1994 v sklopu odprave Columbia v vesolju, predal v roke zavednim Slovencem v tujino. Od predsednika je zahteval jasno stvar - država naj odkupi zastavo v znesku 960.000 evrov, znesek pa se nameni neodvisnim umetnikom in umetnicam.

Na koncu je državljanke in državljane pozval, naj dobro premislijo koga bodo volili na naslednjih volitvah. "Predvsem ne tistih, ki uničujejo slovensko umetnost in s tem posledično kulturo, še prav posebej pa ne tistim, ki jim je vseeno za simbole Republike Slovenije."