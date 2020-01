Joker z največ nominacijami za oskarje

Oskarji 2020: 11 nominacij za film Joker, 10 nominacij za filma Irec in Bilo je nekoč v Hollywoodu

Joker, izjemni Joaquin Phoenix

Največ, 11 nominacij za oskarje je dobil film Joker Todda Phillipsa, s po desetimi nominacijami sledijo Irec Martina Scorseseja, 1917 Sama Mendesa in Bilo je nekoč v Hollywoodu Quentina Tarantina, je objavila Ameriška filmska akademija. Nagrade bodo podelili 9. februarja.

Joker je nominiran za najboljši film, najboljšega režiserja in za glavnega igralca - Joaquin Phoenix. Ob tem je dobil še osem nominacij. Tudi omenjeni trije filmi, ki so prejeli po deset nominacij, so nominirani v kategorijah za najboljši film in režiserja, za najboljšega igralca pa le še Leonardo di Caprio iz filma Bilo je nekoč v Hollywoodu.

Za najboljši film so nominirani še Ford proti Ferrariju (režiser James Mangold), Jojo Rabbit (Taika Waititi), Čas deklištva (Greta Gerwig), Zakonska zgodba (Noah Baumbach) in južnokorejski film Parazit (Bong Joon-ho). Režiser zadnjega je tudi v tekmi za režijskega oskarja.

Za izvirni scenarij sta iz omenjene četverice, ki je dobila največ možnosti za nagrade, nominirana Tarantino in Mendes skupaj s Krysty Wilson-Cairns, v isti kategoriji pa še Rian Johnson kot scenarist filma Nož v hrbet, Baumbach (Zakonska zgodba) in Bong Joon-ho skupaj z Jin Won Han (Parazit).

Slavnostno podelitev nagrad 9. februarja v Los Angelesu bo prenašala televizija ABC, drugo leto zapored pa bo potekala brez voditelja.

Poleg Phoenixa in Di Capria so za najboljšo moško vlogo nominirani Antonio Banderas v filmu Bolečina in slava Pedra Almodovarja, Adam Driver (Zakonska zgodba) in Jonathan Pryce v filmu Dva papeža Fernanda Meirellesa.

Kot edina temnopolta igralka je Cynthia Erivo iz filma Harriet režiserke Kasi Lemmons nominirana v ženski kategoriji, za oskarja za glavno žensko vlogo pa se potegujejo še Scarlett Johansson (Zakonska zgodba), Saoirse Ronan (Čas deklištva), Charlize Theron iz filma Bombshell v režiji Jayja Roacha in Renee Zellweger iz filma Judy Ruperta Goolda.

Za stransko moško vlogo so nominirani Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Al Pacino in Joe Pesci iz filma Irec, Anthony Hopkins (Dva papeža) in Brad Pitt (Bilo je nekoč v Hollywoodu). V kategoriji stranska ženska vloga je prav tako nominirana Scarlett Johansson, tokrat za film Jojo Rabbit, ob njej pa še Kathy Bates v drami Richard Jewell v režiji Clinta Eastwooda, Laura Dern (Zakonska zgodba), Florence Pugh (Čas deklištva) in Margot Robbie (Bombshell).

Film Parazit in španski Bolečina in slava v Almodovarjevi režiji se potegujeta tudi za oskarja za najboljši mednarodni igrani celovečerec. V tej kategoriji, ki se je doslej imenovala oskar za najboljši tujejezični film, so nominirani še Medena dežela oziroma Honeyland iz Severne Makedonije (režija Tamara Kotevska in Ljubomir Stefanov), Corpus Christi iz Poljske (Jan Komasa) in Nesrečniki iz Francije (Ladj Ly).

