Preveč naključij

Je dogovarjanje Vizjak-Petan dokaz, da je Bojan Petan v zameno za delež v Termah Čatež za 2,3 milijona evrov odkupil ničvredni podjetji premierovega brata Rajka Janše?

Janez Janša in Andrej Vizjak. Kot pravi Andrej Vizjak v pogovoru z Bojanom Petanom: »Potrebujemo malo »facesavinga« in ne bomo »ratili«, ker je to brez veze.«

© gov.si

Ko je v ponedeljek voditelj oddaje 24ur zvečer Uroš Slak predstavil 14 let star posnetek pogovora enega najbližjih sodelavcev Janeza Janše, leta 2007 ministra za gospodarstvo, danes pa za okolje Andreja Vizjaka, ter predsednika uprave DZS Bojana Petana, je bilo osrednje vprašanje, ki se je postavilo v javnosti, naslednje: Je mogoče, da sta se Petan in Vizjak, ki politično veljata za velika nasprotnika, v resnici v ozadju dogovarjala in pogajala? Če sta se tako pogajala leta 2007 in 2008, ali tako ravnajo tudi danes? Nas s svojim javnim nasprotovanjem ves čas vlečejo za nos, dejansko pa skupaj delajo posle? Mar ni Petan takrat poskušal izvleči Terme Čatež iz rok države, kar mu je na koncu leta 2008 tudi uspelo? Mar ni takrat Janševa vlada nanj pritiskala zaradi časopisa Dnevnik, ki je bil takrat in je še danes v njegovi lasti?