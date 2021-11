Kdo je tu glup?

Minister Vizjak nas ima za »glupe« – že 15 let

Janez Janša in Andrej Vizjak. Skupaj sta naredila tajkune. In potem sta se, prepozno, skupaj tudi proti njim borila.

Na afero »Glupi davki« se je z daljšim pojasnilom ta teden iz Glasgowa odzval okoljski minister Andrej Vizjak. Meni, da naj posnetki pogovora med njim in tajkunom Bojanom Petanom leta 2007, ko je bil Vizjak gospodarski minister v prvi vladi Janeza Janše in ki jih že nekaj tednov objavlja POP TV, ne bi dokazovali, da se je kot minister neprimerno vpletal v gospodarstvo, da je torej zlorabljal svoj položaj ali da je Petanu, danes najpomembnejšemu lastniku DZS, svetoval, kako se naj izogne plačilu davkov. V odgovoru minister Vizjak dokazuje, da se je boril proti tajkunskim prevzemom in proti oškodovanju države ter davkoplačevalcev.