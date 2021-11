V SDS razpolagajo z osebnimi podatki

Objavljamo prvo stran sporazuma, ki so ga v stranki SDS ponudili Ribiču

To je sporazum o predčasnem prenehanju mandata, ki ga je generalni sekretar stranke SDS Borut Dolanc v prostorih poslanske skupine SDS v parlamentu ponudil zdaj že odstopljenemu predsedniku uprave Elektra Ljubljana Andreju Ribiču. V SDS so sestanek med Dolancem in Ribičem ocenili za »brezpomenski«, češ da ima »pravico za imenovanje kadrov v družbah, v katerih je država lastnica oz. zgolj vpletena v lastniško strukturo družbe, zgolj Slovenski državni holding in nadzorni sveti posameznih družb«. Toda iz dokumenta, ki ga objavljamo, lahko sklepamo tudi na kaznivo dejanje.