Komentar / Atentat na predsednika SDS ob soglasju žrtve

(Slovenija po priznanju Palestine)

© Franco Juri

Poslanec SDS Anže Logar trenutno ne vidi razloga za samostojno politično pot, saj čaka na kongres SDS, na katerem bo pripravljen prevzeti vodstvo stranke, je povedal v intervjuju za Reporter. Ob tem pričakuje, da se bo pomladitev stranke zgodila v širšem dogovoru in ob sporazumu s predsednikom Janezom Janšo.

— Zdaj mora Logar samo še prepričati žrtev, da si res želi umreti (24ur.com, 13. 5. 2024)

Danes je dan zmage. To je dan, ko Evropa slavi svojo osvoboditev. In jaz si iz vsega srca želim, da bi odločitev Vlade Republike Slovenije, ki je danes priznala Palestino, tudi palestinskemu narodu prinesla kanček in žarek upanja na njegovi poti v svobodo.

—Premier Robert Golob je na proslavi v Novi Gorici presenetil z novico o priznanju Palestine (TVS, 9. 5. 2024)

V Abu Dabiju zahvala Sloveniji za »ponosno držo pri priznanju Palestine«

— Nateg o priznanju je Tanji Fajon očitno uspelo prodati v Združenih arabskih emiratih (N1, 13. 5. 2024)

Raje bi bili dobri kakor surovi, a razmere tega ne omogočajo.

— Premeteni mešetar z ljudsko bedo Jonatan Peachum v Brechtovi Operi za tri groše pojasni, zakaj slovenska politika še ne prizna Palestine

No, pa smo končno dočakali. Namreč priznanje Palestine. Ne na seji vlade, ne na odboru za zunanjo politiko DZ, ne na seji državnega zbora … ampak na open air happeningu v Novi Gorici. Robert Golob je presenetil vse. Javnost, koalicijske partnerje in predvsem sebe. Potem ko so pred dnevi mediji (via Delo) lansirali novico, da bomo priznali Palestino 21. maja, je sam premier 9. maja dopoldan na tiskovni konferenci povedal, da do priznanja ne bo prišlo 21. maja in tudi ne skupaj s Španci, kot je ob obisku Sáncheza napovedal Golob ... ampak, da se bo to zgodilo nekoliko kasneje. 13. junija. O. K. smo si rekli, oba datuma sta prepozna, zato ni usodno ali maja ali junija. A problem je drugje in površni mediji ga niso zaznali. Golob ne zagotavlja, da bo najkasneje takrat dejansko prišlo do priznanja, ampak ... Ampak kaj? »13. junij smo si postavili za rok ocene napredka na teh področjih in na podlagi tega, najkasneje takrat, moramo podati dokončno oce no glede priznanja, « je povedal. Torej takrat bo vlada naredila zgolj »inventuro napredka«. Kar je težko razumeti, saj bi bilo ob takšnem pritisku in soglasju javnosti preračunljivemu Golobu najbolj konformno in najceneje razglasiti priznanje, ki že dolgo ni eksces. Eksces je nepriznanje. Mimogrede, na isti dan (9. maja), ko je Golob izvajal cirkuške akrobacije na tiskovki, je kredibilni portal orf.at, sklicujoč se na irski radio, še poročal o skupinskem priznanju Irske, Slovenije, Malte in Španije prav na omenjeni datum (21. maj). Očitno je Golob pustil ostale na cedilu.