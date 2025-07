Članarina za Nato kot mafijska varščina?

Recimo bobu bob, Ursuli Ursula, Kaji Kaja in Marti Kos

© Franco Juri

»… predsednica komisije Ursula von der Leyen je lani oktobra ob nastopu predsednika madžarske vlade Viktorja Orbána v evropskem parlamentu tega zelo jasno in neposredno izzvala ter stvari postavila na svoje mesto. In danes je vsem, ki so zavezani skupnim vrednotam, jasno, da o tem ni mogoče molčati, stvari se ne bodo uredile same od sebe. … Ne preostane nam nič drugega, kot da smo kot posamezniki, tudi tisti, ki smo na visokih funkcijah, vztrajni, da rečemo bobu bob, fašizem fašizmu, nacizem nacizmu in genocid genocidu.«

— Evropska komisarka Marta Kos v intervjuju za Mladino (27. 6. 2025)

»Na vprašanje, kako vidijo izjave premiera Goloba, da je edina zaveza, ki jo je o obrambnih izdatkih sprejela Slovenija, zaveza o dveh odstotkih BDP-ja v letošnjem letu in potem postopnem dvigu na tri odstotke do leta 2030, pa so me napotili na deklaracijo, ki so jo voditelji sprejeli na vrhu v Haagu. Ta jasno govori o zavezi, da bodo članice obrambne izdatke v ožjem in širšem pomenu dvignile na pet odstotkov BDP-ja letno do leta 2035.«

— Igor Jurič, dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja, o odgovoru tiskovne službe zavezništva Nato (6. 7. 2025)

Ni kaj, evropska komisarka Marta Kos je v intervjuju navedla nekaj tehtnih ugotovitev o stanju v Evropski uniji. A žal izstrelila puščice v popolnoma napačne tarče. Res je, da konsenzualni princip odločanja blokira učinkovitost. Res je tudi, da razni Orbáni in drugi vzhodnoevropski in v zadnjem času tudi zahodnoevropski nestrpni populisti obremenjujejo zvezo. A o tem ni kaj stokati. Orbán et consorts seveda so nadloga, niso pa, vsaj za zdaj še ne, usodni problem. Zares problem je evropska komisija; zaščitniška politika Ursule von der Leyen do Izraela, njena brezdušnost do civilnega prebivalstva Gaze, militantna, nediplomatska vizija končanja ukrajinsko-ruskega konflikta, brezbrižnost do dogajanja v Srbiji … Viktor Orbán je slej ko prej zastopnik zgolj ene od držav zveze, Ursula von der Leyen predstavlja Unijo kot celoto. In ta Ursula ne samo, da ni pripravljena »reči bobu bob« in obsoditi genocidne politike Izraela v Gazi, tudi ob zadnji vojaški intervenciji v Iranu je šokantno poenostavljala: »Izrael ima pravico do samoobrambe«, ker pač »Iran ne sme posedovati jedrskega orožja«. No, da ga poseduje tudi Izrael, se ji ne zdi pomembno. Še do vprašanja, ali je ta intervencija v opreki z mednarodnim pravom, se ne opredeli.

