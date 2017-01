Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Izbor dogodkov od 12. do 15. januarja.

Četrtek, 12. januar

V Photonu-Centru za sodobno fotografijo Ljubljana bo ob 19.00 v sklopu razstave "Zadnji pogled. Posmrtni portret v sodobni fotografiji" potekal pogovor, ki se bo osredotočil na fenomen posmrtnega portreta in na njegove različne družbene in kulturne implikacije. Kaj sta namen in uporaba posmrtnega portreta, kako se je razvijal skozi zgodovino, kakšna je njegova tipologija, pomen posmrtnega portreta včasih in danes, itd.. Sodelujejo: etnolog dr. Janez Bogataj, filozof in sociolog doc. dr. Mirt Komel ter klinična psihologinja prof. dr. Onja Grad. Pogovor bo vodila kustosinja razstave Jasna Jernejšek

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.00 premiera filma Trgovski potnik, svobodne priredbe gledališke klasike Smrt trgovskega potnika Arthurja Millerja, v kateri iranski režiser Asghar Farhadi mojstrsko oriše stanje duha v državi. Do 24. januarja.

_VcfinMasfw

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo vizualnega umetnika Marka Požlepa z naslovom Otok. Umetnik je decembra lani v okviru belgijske iniciative BRDG pet dni preživel na zgrajenem splavu/otoku sredi antwerpenskega kanala, kjer je bil njegov stik z zunanjim svetom omejen na občasne repetitivne radijske prenose avtorskih dnevniških zapisov, ki so se predvajali v bližnjem podhodu, ki povezuje dva predela mesta.

Petek, 13. januar

V Atriju ZRC Ljubljana bodo ob 17.00 odprli razstavo Arhitektke oblikujejo sedanjost, na kateri bodo predstavljena dela slovenskih in avstrijskih avtoric, ki s svojimi stvaritvami vidno prispevajo k razvoju arhitekturne stroke. Razstavo je pripravila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) v sodelovanju z Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten (BAIK) (avstrijska zbornica inženirjev in arhitektov) in Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten (zbornica inženirjev avstrijske Štajerske in Koroške) pod pokroviteljstvom projekta MoMoWo na Umetnostnozgodovinskem inštitutu ZRC SAZU. Kuratorki razstave: Maja Vardjan in dr. Petra Čeferin

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Marka Jakšeta z naslovom Slepa čez gluhonemega, na kateri bo predstavljen ciklus slik iz leta 2016 ter nekatera nova dela.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 slovenska premiera dokumentarnega filma uPORNiki, ki ponudi vpogled v Italijo v 70-ih in sledi neverjetni genezi pornografije od prvih revij, fotografiranj ter težav s cenzuro, do njenih političnih in družbenih posledic, kot je izvolitev porno zvezde Ciccioline v italijanski parlament. Od Italije, Danske in Francije do Kalifornije, film sledi skupini upornikov, ki so prek pornografije začeli boj proti cenzuri. Skupaj so pretresli Cerkev, politiko in institucije. Prek necenzuriranih ekskluzivnih posnetkov in arhivskega gradiva film razkriva zgodbo in borbe skupine pionirjev, od režiserja in prelomnega porno ustvarjalca Lasseja Brauna, do Riccarda Schicchija, mojstra transgresij. Dokumentarec prikazuje tudi številne druge protagoniste, kot sta feministična porno režiserka Giuliana Gamba in pisateljica Lidia Ravera, ter vključuje kratko animacijo Charlie Hebdo veterana Sinéja. S svojo utopijo in šokantnimi sanjami so naredili svet bolj svoboden in utrli pot današnjim progresivnim razpravam, kot sta neo-feminizem in gibanje za pravice LGBT. Režija: Carmine Amoroso

SSG Trst bo ob 20.30 premiera komedije Ödöna von Horvatha Sem pa tja, ki je nastala v sodelovanju z Zadrugo Bonawentura - Gledališčem Miela. Dvojezična predstava bo spregovorila o grotesknih situacijah, ki se lahko zelo absurdno in prav tako resnično zgodijo zaradi birokratskih zapletov na meji. Obenem predstava govori o brezčasni problematiki mej, ki je še posebej aktualna danes. Režija: Neda R. Bric.

V TrainStation Subart Kranj bo ob 21.00 nastopila legendarna ameriška zasedba Defunkt, ki jo je konec sedemdesetih v New Yorku ustanovil vokalist in pozavnist Joseph Bowie. Velja za eno največjih globalnih imen alter funka, ki črpa iz avantgardne estetike funka, punk rocka in jazza.

_Y9xPSV-0Qo

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila skupina Jimmy Barka Experience. Gre za projekt treh veteranov slovenske glasbene scene, ki bežijo od okvirov standardnega DJ/glasbenik sodelovanja. Trio sestavljajo DJ Bakto, DJ Borka in Marjan Stanić.

F3M6YkOOx14

Nedelja, 15. januar

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 18.00 potekal informans Gledališča/Živadinov::Zupančič::Turšič z naslovom Teologija/I. po tekstualni masi Andrea Bretona Nastop medijev iz leta 1922. Ponovitev: ob 20.00