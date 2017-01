Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Izbor dogodkov od 26. do 29. januarja.

Četrtek, 26. januar

V Galerijski četrti Šiška bodo ob 19.00 odprli dve razstavi: v Galeriji Photon razstavo Holy Land, novo celostno delo fotografa Jake Babnika, ki v svoji avtorski praksi vizualno analizira sodobne družbene fenomene. Tokrat se osredotoča na politično vlogo in vpliv poglavarja rimskokatoliške cerkve v tranzicijski Vzhodni Evropi. V Centru in Galeriji P74 pa bodo odprli mednarodno razstavo sodobne umetnosti z naslovom Konec novega, na kateri se bodo predstavili: Stefano Giuri, Matias Guerra, Filippo Manzini, Davide Skerlj, Goran Trbuljak. Kustos razstave: Paolo Toffolutti

© Jaka Babnik

V DobriVagi Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo appointMENT, prodajni razstavni projekt 50 glasbenih plakatov v omejeni izdaji, ki jih je navdihnila šestdeseterica glasbenih izvajalcev letošnjega festivala MENT. Plakate je ustvarila mlajša generacija raznolikih, večinoma domačih ustvarjalcev, ki prihajajo s področij ilustracije, grafičnega oblikovanja, risbe, slikarstva in grafitarstva.

Sai Pan, Nez Pez, Gašper Kunšič

Petek, 27. januar

V Galeriji Loža Koper bodo ob 18.00 odprli razstavo projekta Maravee Ludo, italijanske kuratorke Sabrine Zannier. Razstava z naslovom Rekreacija predstavlja dela treh slovenskih umetnikov in enega japonskega, ki se v svojih delih s tematiko igre soočajo na subtilen in ironičen način, od rekreacije v smislu zabave in re-kreacije kot ustvarjalnega akta. Sodelujejo: Janez Vlachy, Boštjan Drinovec, Vesna Bukovec in Kensuke Koike. Kustosinja razstave: dr. Majda Božeglav Japelj

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Uršule Berlot z naslovom Polimorfni odtis, ki združuje dela nastala na podlagi mikroskopskih posnetkov nanostruktur in transformacij snovi, ki jih sprožajo nevidna polja fizikalnih sil (elektromagnetizem, kristalizacija). Gibljiva miniaturna diorama, svetlobno dovzetni objekti in video ustvarjajo simulacijo narave, ki z razkrivanjem lastne tehnološke skonstruiranosti govori o optično nezavednih in polimorfnih vidikih realnega.

Diorama ogljikove nanocevke

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 premiera glasbene drame Rensko zlato, ki predstavlja prvi del (predvečer) operne tetralogije Nibelungov prstan Richarda Wagnerja. Tetralogija Nibelungov prstan, ki je v presledkih nastajala več kot 26 let, predstavlja eno od najepohalnejših in celovitih opernih stvaritev, s katero je Richard Wagner skozi prizmo nordijske mitologije, pravljičnega sveta in sage o Nibelungih zaobjel tako rekoč vse najpomembnejše problematike modernega časa ter podal nekakšno alegorično kritiko kapitalizma in akutnih simptomov evropske civilizacije nasploh. Rensko zlato je Wagner zasnoval kot "predvečer" oziroma prolog v svoj "operni cikel," v katerem se postopoma razkriva kompleksno razplasteni svet bogov, velikanov, škratov Nibelungov, valkir in ljudi. Režija: Igor Pison, dirigent: Simon Krečič

© Matija Lukič

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera z Grumovo nagrado 2016 nagrajene ludistične groteske Ljudski demokratični cirkus Sakešvili dramatika Roka Vilčnika rokgreja, ki skozi niz absurdno komičnih situacij govori predvsem o tem, kako nenehno "pranje možganov" spira človeku tudi osebnost, dostojanstvo in vse tisto, kar ga kot človeka sploh določa. Režija: Luka Martin Škof

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bodo ob 22.00 v okviru cikla Rapetek nastopili zasedbi Dječaci in High5, najvidnejši predstavnici nove hrvaške rap scene + DJ Borka, DJ Broke

7O5GPD5eUsE

Sobota, 28. januar

V Mestni galeriji Ljubljana bo ob 19.00 predstavitev umetniškega projekta in pustolovščine Hogshead 733 Maxa Berthouja in Marka Požlepa. Med enoletnimi raziskavami sta na Bretanski obali našla ribiško jadrnico iz leta 1941, izdelano iz belega francoskega hrasta, s katero sta se po dveh letih restavriranja in obnavljanja odpravila na 733 milj dolgo plovbo. Po končani pustolovščini sta jadrnico predelala v soda za viski, ki vsak drži 250 litrov. Nastalo je 733 steklenic in 733 knjig s platnicami iz belega hrasta.

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 premiera Sofoklove tragedije Antigona v priredbi Žanine Mirčevske in režiji Eduarda Milerja. Antigona je poleg Kralja Ojdipa najpomembnejša med sedmimi ohranjenimi Sofoklovimi tragedijami, ki je zmeraj znova in v vsakem zgodovinskem trenutku drugače vredna uprizarjanja.

© Peter Uhan

Nedelja, 29. januar

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika koncert z naslovom Balkanika, na katerem bo nastopil zbor Carmina Slovenica z gosti pod vodstvom dirigentke Karmine Šilec. Gre za spoj ritmov, arhaizma bizantinske liturgije, humoresk, žalostink, ljubezenskih napevov, virtuoznih improvizacij in zveneče barve vokalov.

31LnVHgj2P0