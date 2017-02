Berlinale bo odprla svetovna premiera filma o pionirju evropskega jazza

Django

Od 9. do 19. februarja bo v Berlinu potekal 67. Berlinski filmski festival, ki ga bo odprla svetovna premiera filma Django v režiji Etienna Comarja. Biografski film prikazuje življenje romskega glasbenika in "očeta gypsy swinga" Djanga Reinhardta ter njegov beg pred nacisti iz okupiranega Pariza leta 1943. Na letošnjem festivalu (predsednik žirije je nizozemski režiser Paul Verhoeven), bo v različnih sekcijah na ogled 400 filmov (od teh jih bo 18 tekmovalo za Zlatega medveda).

V glavnem tekmovalnem programu bodo med drugim prikazali madžarski film On Body and Soul, ki ga je režirala Ildiko Enyedi, romunsko-nemško-francosko koprodukcijo Ana, mon amour v režiji Calina Petra Netzerja, nemški dokumentarec Beuys o umetniku Josephu Beuysu v režiji Andresa Veiela in portugalsko-francosko koprodukcijo Colo, ki jo je režirala Teresa Villaverde. V tekmi za zlatega medveda bo tudi ameriški film The Dinner režiserja Orena Movermana, v katerem je zaigral Richard Gere, francosko-senegalsko-belgijsko-nemško-libanonsko koprodukcija Felicite v režiji Alaina Gomisa, britanski film The Party režiserke Sally Potter in poljsko-nemško-češko-švedsko-slovaško koprodukcija Spoor v režiji Agnieszke Holland. Za medvede se bosta potegovala tudi finski film The Other Side of Hope režiserja Akija Kaurismakija in čilsko-nemško-ameriško-španska koprodukcija A Fantastic Woman, ki jo je režiral Sebastian Lelio.

Na letošnjem festivalu bosta slovenske barve v uradnem programu zastopali dve manjšinski koprodukciji. V tekmovalnem programu za otroke in mladino (Generation) bo na sporedu kratki film V modrino, ki je nastal v hrvaško-slovenski koprodukciji. To je prvi kratki film, ki ga je kot manjšinsko koprodukcijo finančno podprl Slovenski filmski center. Režiserka filma je hrvaška režiserka Antoneta Alamat Kusijanović, pomemben delež k filmu pa prispevali slovenski direktor fotografije Marko Brdar, oblikovalec zvoka Julij Zornik in producent Zoran Dževerdanović.

Za program panorama je bila izbrana makedonsko-slovensko-belgijska koprodukcija Dan brez imena režiserke Teone Strugar Mitevske,ki se je z novim filmom že tretjič uvrstila na Berlinale. Slovenski ustvarjalci pri filmu so oblikovalka kostumov Monika Lorber, oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petrushevska in producent Danijel Hočevar.

Na sejemskih projekcijah bo premierno predstavljen dokumentarni celovečerni film Družina, drugi celovečerni film režiserja Roka Bička, ki je uspešno debitiral s filmom Razredni sovražnik (2013), premiero prikazanim na beneškem filmskem festivalu. Bil je eden izmed treh nominirancev za nagrado Lux, ki jo podeljuje Evropski parlament.

V spremljevalnem programu festivala European Shooting Stars, ki ga pripravlja European Film Promotion, edina evropska organizacija za filmsko promocijo, čigar član je tudi Slovenski filmski center, se je med desetimi mladimi igralci uvrstila tudi slovenska igralka Maruša Majer. Vrhunec dogodka bo 13. februarja ob 19.00, ko bo v Berlinale Palastu potekala podelitev nagrad vzhajajočim zvezdam leta 2017.

Že štirinajsto leto zapored bo potekal Berlinale Talents, ki odkriva nove filmske avtorje iz celega sveta. Letos se je na Talent Campus uvrstill direktor fotografije Lev Predan Kowarski , ki se je podpisal pod kratkim filmom Srečno, Orlo (2016) režiserke Sare Kern, ki se je uvrstil na zadnji beneški filmski festival, ter celovečernima filmoma Pot v raj (2014) in Julija in alfa Romeo (2015) režiserja Blaža Završnika. Med kritiške talente pa se je letos uvrstila Petra Meterc, filmska kritičarka in novinarka.

Predstavljen bo nov Filmski vodič za leto 2018 (celovečerni igrani in dokumentarni film), že četrto leto zapored pa tudi samostojni vodič kratkega filma, ki bo svojo premiero doživel v soboto, 4. februarja na sejmu kratkega filma v Clermont Ferrandu.