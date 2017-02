Kam danes brezplačno za praznik kulture?

Alen Ožbolt

Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju bodo kulturne ustanove na stežaj odprle svoja vrata ter pripravile pester program brezplačnih prireditev. Prešernov dan ob obletnici smrti največjega slovenskega pesnika se kot praznik slovenske kulture praznuje že od leta 1945, državni praznik je od leta 1946, dela prost dan pa je od leta 1991.

Ljubljana

V Knjigarni Konzorcij bo potekalo Veselo prešernovanje z izbrano mešanico poezije in glasbe: (10.00): Andrej Rozman-Roza, (11.00): Feri Lainšček in Ditka, (13.00): Rok Terkaj in Igor Saksida, (14.00): Svetlana Makarovič in Milko Lazar

V Galeriji DLUL bodo ob 12.00 odprli razstavo slik Maše Gala in Vlada Stjepića.

V Kinu Šiška bo ob 16.00 premiera koncertne uprizoritve izbranih otroških pesmi Svetlane Makarovič z naslovom Pasja procesija, ki je nastala v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Centra urbane kulture Kino Šiška. Pesmi v sodobnih aranžmajih Uroša Buha bodo ob spremljavi prekaljenih glasbenikov (Uroš Buh, Vid Drašler, Rok Šinkovec, Jošt Drašler, Matjaž Ugovšek, Nace Kogej) peli igralci Slovenskega mladinskega gledališča (Damjana Černe, Anja Novak, Ivan Peternelj, Blaž Šef). Povezovali jih bodo s pripovedjo, ki bo otrokom približala žgoče teme sveta, ki nas obdaja, in spodbudila premislek o vprašanjih strpnosti, integracije in sprejemanja drugačnosti. Uprizoritev bo z animacijo in scenografijo likovno zaokrožil Leon Vidmar.

V Slovenski kinoteki bosta na ogled dve brezčasni slovenski filmski klasiki. Ob 17.00 bo na sporedu mladinski film Sreča na vrvici (r. Jane Kavčič), ob 20.00 pa po mnenju mnogih kritikov najboljši slovenski film vseh časov Ples v dežju (r. Boštjan Hladnik).

V Španskih borcih bo ob 20.00 na ogled predstava Sto zdravic v produkciji Vie Negativa, ki bo posvečena praznovanju slovenskega kulturnega praznika. Anita Wach, poljska plesalka, koreografinja in performerka, bo nazdravljala na svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, na jezik, na nas in na Franceta Prešerna.

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru bo ob 10.30 vodstvo za otroke in družine po razstavi Centri grafike: na presečišču znanja, vedenja in sodelovanja (vodi muzejska svetovalka Lili Šturm), ob 15.00 vodstvo po razstavi s kustosom razstave Božidarjem Zrinskim v družbi avtorja e-literature in pionirja spletne umetnosti Jake Železnikarja, ki vas bo tokrat po razstavi in njenem vodstvu popeljal prek družbenega omrežja twitter, na @mglc_ljubljana). Ob 16.00 bo potekalo tiskanje majic na razstavi Green Go Home (vodita tiskarski mojster Slavko Pavlin in akademska slikarka Nika Rupnik).

V Mestnem muzeju bo med 10. in 21. uro potekal interaktiven ogled razstave Nova doba prihaja! za družine. Oglejte si prikaz delovanja parnega stroja, ki je pognal industrijsko revolucijo, otipajte surovine prvih ljubljanskih tovarn, kjer so zaposlovali tudi otroke, zato se le preizkusite kot delavci v tekstilni industriji. Ali pa zavijte čim več bonbonov ter se posvetite temeljitemu ločevanju odpadkov. Pred odhodom pa si izdelajte še lastno priponko z motivom iz svoje sanjske tovarne.

V Mestni galeriji bo ob 18.00 zadnje vodstvo po razstavi Ulaya z naslovom Jaz drugi s kustosinjo Alenko Gregorič. Prva večja samostojna predstavitev Ulaya v regiji nam najprej predstavi nekatera ključna dela, v katerih se umetnik osredotoča na svoje lastno telo in njegovo družbeno odtujitev, in nas nato zaplete v slikovit dialog in prikaz umetnikovih odnosov do sočloveka, najsi bo to dolgoletni prijatelj ali popoln neznanec.

V Trubarjevi hiši literature bodo ob 19.00 odprli fotografsko razstavo Ajde Schmidt in Anje Mejač z naslovom Simbioza nasprotij. Fotografska serija lovi preobrazbo plesalke flamenka, ki je odvrgla svojo plesno opremo ter se skozi japonski ples butoh podala v raziskovanje kamna; v sebi in okoli sebe.

V Moderni galeriji bodo ob 17.00 odprli razstavo Alena Ožbolta z naslovom Sprijena umetnost. Alen Ožbolt se je v slovenskem prostoru prvič vidneje izpostavil v osemdesetih letih kot del dvojice V.S.S.D. (Veš slikar svoj dolg). Tako kot ostale razstave Iz ateljeja doslej je tudi Ožboltova v svoji naravi primerjalna, saj se veže na stalno razstavo 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi oziroma na umetnike, ki so na njej zastopani, v tem letu zlasti na tiste, ki so na svoj način zaznamovali osemdeseta leta. Dvojica V.S.S.D. je na stalno razstavo vključena z delom Slika slike (1991).

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova si lahko ogledate novi Komentar z naslovom Varnost za koga? avtorice Vesne Bukovec ter video delo Izločeni. V nevarnem trenutku ruskega kolektiva Čto delat?, ki temelji na gledališki predstavi članov Šole za angažirano umetnost. Tematsko se delo navezuje na nedavne družbene razmere v Rusiji – neuspeh državljanskih iniciativ, vladno represijo in vsesplošni občutek depresije, ki je zajel ljudi.

Kranj

V Galeriji Prešernovih nagrajencev bo ob 17.00 na ogled razstava Toneta Stojka Portreti Prešernovih nagrajencev 2017. Ob 18.00 pa bo v Prešernovem gledališču pogovor z nagrajenci, ki ga bo vodila Patricija Maličev.

Maribor

V Umetnostni galeriji bo ob 11.00 po razstavi Slovenija in neuvrščeni pop vodila kustosinja razstave dr. Petja Grafenauer. Razstava prikazuje likovno umetnost šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja, ki je nastajala v socialistični republiki Sloveniji

Kostanjevica na Krki

V Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića bodo ob 17.00 odprli novo postavitev del, ki temelji na zadnji donaciji umetnikove vdove in predstavlja izbor risb, ki dodatno osvetljujejo vse faze umetnikovega razvoja. Po novi postavitvi bo vodila umetnikova vnukinja, dipl. umetnostna zgodovinarka, Lana Razpotnik.

Sežana

V Kosovelovem domu Sežana bodo ob 18.00 odprli razstavo Barbare Jurkovšek z naslovom Od plastike do formalina. Ob 20.00 pa bo sledila projekcija filma Tri četrtine sonca, posvečena 100. letnici rojstva Jožeta Babiča.