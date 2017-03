Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V četrtek na redni spored Kinodvora prihaja film Mesečina, letošnji dobitnik oskarja za najboljši film. Zgodba o istospolnosti in iskanju identitete, je postavljena v svet temnopoltih preprodajalcev mamil na sodobnem ameriškem jugu. V Kinu Šiška bo potekal festival Tresk#8, glasbeno-založniški dogodek, ki predstavlja številne domače založnike, distributerje in ustvarjalce. V petek bodo v Galeriji sodobne umetnosti Celje odprli pregledno razstavo stripovske produkcije, ki je nastala v zadnjih desetih letih. V SSG Trst bodo premierno uprizorili Teoremo po motivih istoimenskega romana P. P. Pasolinija v režiji Sebastijana Horvata. V soboto bo v Cankarjevem domu zaključek festivala Literature sveta - Fabula z ruskim pisateljem Viktorjem Jerofejevom.

Četrtek, 9. marec

V Slovenski kinoteki Ljubljana bodo v okviru Animateke predstavili zgodovino avstrijske animacije. Ob 19.00 bo na ogled zgodovinski pregled, naslovljen Avstrijski animirani film 1920–1970, ki je rezultat obširne raziskave Thomasa Renoldnerja in Lise Frischengruber. Ob 21.00 bo sledila predstavitev sodobnega avstrijskega animiranega filma od leta 2011 do 2016.

V Klubu Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Literature sveta - Fabula literarni večer z baskovskim pisateljem, pesnikom in prevajalcem Bernardom Atxago, ki je za svoja dela prejel mnoge najprestižnejše nagrade. Za roman Dnevi Nevade je bil nagrajen z državno kritiško nagrado za najboljše prozno delo v baskovskem jeziku. Moderator: Luka Lisjak Gabrijelčič

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru glasbeno-založniškega dogodka Tresk#8 nastopili: Nesesari Kakalulu, Carnaval, Jani Kovačič in Ana Pupedan, Smrt boga in otrok.

RDdOVcjrSWw

V Tvornici kulture Zagreb bo ob 21.00 nastopila ameriška soul pevka Macy Gray, ki bo na tokratnem koncertu predstavila najnovejši album "Stripped."

AcwrTuK7vZA

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 21.00 projekcija filma Mesečina, letošnjega dobitnika oskarja za najboljši film. Zgodba o istospolnosti in iskanju identitete, je postavljena v svet temnopoltih preprodajalcev mamil na sodobnem ameriškem jugu. Sledimo Chironu, ki živi z materjo zasvojenko in je tarča napadov drugih fantov ter njegovemu odnosu s prijateljem Kevinom, s katerim odkrije svojo spolno identiteto ter jo potem skriva pred drugimi in samim seboj. Režija: Barry Jenkins

3DFHDJoG18Q

Petek, 10. marec

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo Stripovsko desetletje. Strip v Sloveniji 2006–2016. Gre za tretje nadaljevanje preglednih razstav stripovske produkcije, ki jih je Center sodobnih umetnosti Celje zastavil z namenom predstavitve slovenske ustvarjalnosti v desetletnih obdobjih. Koncipiranju in produkciji te razstave se je tokrat pridružila revija Stripburger. Ob razstavi bo izšel tudi dvojezični 180-stranski katalog z besedili Gašperja Rusa, Bojana Albaharija, Davida Krančana in Katerine Mirović, reprodukcijami del, bibliografijami in raznimi drugimi stripovskimi pritiklinami.

V SSG Trst bo ob 20.30 premiera predstave Teorema po motivih istoimenskega romana Pier Paola Pasolinija v priredbi Milana Markovića Matthisa. Teorema (1968) je roman parabole Pier Paola Pasolinija, napisan kot poskus alternacije proze in verzov. Roman je nastajal tako rekoč hkrati s scenarijem za film in govori o prihodu skrivnostnega tujca v družino bogatega milanskega podjetnika. Intelektualna in seksualna privlačnost tujca iztrgata družino iz zavetja ustaljenega reda. V predstavi je izpostavljen razredni boj, ki je bil v tistih letih (še posebej v industrijskem okolju) pogosto prisoten, danes pa ga priredba prikazuje v duhu novega časa, v katerem je kriza srednje-visokega sloja spet živa in problematična. Dramaturg Milan Marković Matthis izpostavlja dvojni pogled na zgodbo: prvo dejanje je bolj neposredno povezano z motivi Pasolinijevega romana in se dogaja v Milanu v šestdesetih letih, drugo dejanje pa se dogaja danes v Trstu. Režija: Sebastijan Horvat

© Peter Uhan

Sobota, 11. marec

V Štihovi dvorani Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 18.00 premiera predstave Platnomer-povest konja, ki je nastala po motivih istoimenske novele L. N. Tolstoja. V noveli se Tolstoj dotika smisla in izpolnjenosti življenja, sožitja med človekom in naravo, primerjave smiselnosti človeških in živalskih prizadevanj. Osrednji lik konj Platnomer je v prvi vrsti analitik, poskuša razumeti svet okoli sebe, ima oblikovan pogled na življenje pa tudi na lastno usodo. Kljub njegovemu plemenitemu poreklu in sposobnostim, človeška okolica ni pripravljena spregledati njegove napačne obarvanosti, zato ga izloči iz družbe in vedno ostane na robu. Ravno odnos ljudi do njega razkrije pogojenost razslojene človeške družbe, ki deluje po nepravičnih in nenaravnih načelih. Režija: Ivan Peternelj

© Bojana Dimitrovski in Darka Erdelji

V Lutkovnem gledališču Maribor bo ob 18.00 premiera predstave Nebojše Pop Tasića z naslovom Svetloba. Gre za zgodbo o nastanku življenja, o življenju v vesolju, v našem osončju, na našem planetu … O rojstvu zvezd, dreves, puščav in oceanov. Je raziskovanje svetlobe v nas – tiste svetlobe, brez katere smo v temi in smo tema. Je pripoved o boju dobrega in zla, o prevladi ljubezni nad sovraštvom in je razumevanje nasprotja med temo in svetlobo, ki nam omogoča ravnovesje. Prav tema je namreč tista, zaradi katere nas obliva svetloba, in prav temna noč je tisti čas, v katerem se naš um spočije in domišljija razvije. Režija: Marko Bulc

© Boštjan Lah

V Klubu Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 slavnostni zaključek festivala Literature sveta - Fabula z ruskim pisateljem Viktorjem Jerofejevom, ki se je v literarno zgodovino zapisal kot sourednik almanaha Metropol, v katerem so leta 1979 svoja literarna dela objavili sovjetskemu režimu neljubi avtorji. Jerofejevu so za skoraj desetletje prepovedali objavljati ter ga izključili iz Društva sovjetskih pisateljev. Med njegova najbolj znana romana sodita še Življenje z idiotom (1991) ter Ruska lepotica (1996). Povezuje: dr. Andrej Stopar