REJVikend

Apollonia

V Klub K4 v petek prihaja Glenn Astro, ki spada v generacijo mladih DJ-ev in producentov, ki zrahljano in ritmično zaswingano klubsko glasbo sestavljajo iz soula, jazza, housa in sorodnih med seboj izpeljujočih se prvin. V soboto bo v Ambasadi Gavioli praznovanje 5. obletnice kolektiva Innocent Music, na kateri bo prvič pri nas nastopila vroča pariško-berlinska DJ superskupina Apollonia (Dan Ghenacia, Dyed Soundorom in Shonky, poleg nje pa še Nastia iz Ukrajine, ki velja za eno najbolj iskanih didžejk na svetu, Aney F, Uno Taman in Rini Shkembi.

Petek, 17. marec

(20.00): LP Bar Ljubljana: Udo Brenner (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Yanya)

(22.00): TrainStation SubArt Kranj: Electro Sendwich (Veztax, Necropsi, Erma)

vvJhhaMkByY

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Ride the Rhythm (LeBerg in Vuka)

(23.00): Zoo Ljubljana: 4 x 4 Animals (Marko Nastić)

uVjKOO5O3Bs

(23.00): F Club Ljubljana: Clubio Launch Party (Rini Shkembi, Angel Anx, Moahs, Sghebra, Niksty, Ranchie, Laylae, Suano, Mindwalk)

TIXtHpU7ZZ8

(23.00): K4 Ljubljana: K4 x 4 w. Synaptic & Sezam (Veliki oder: Glenn Astro/Ninja Tune, Money $ex, Symann/Synaptic, Levanael b2b Softskinson/Sezam). Mali oder: Vid Vai b2b Nitz/Phi, Synaptic, Splinterhouse/Synaptic)

SZ8BZF1oEgc

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Papi)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Meet me at Moment (Pohalino, Luxia, Bozin, Growss, Levis, Mr. Ed, Hadzi & The Gnome)

1e9TFTxeV0Y

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Thon Kland & Repovž (DJ set)

Sobota, 18. marec

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Levanael (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (2Green)

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Innocent Music 5th Anniversary (Apollonia-Dan Ghenacia, Dyed Soundorom & Shonky, Nastia, Aney F., Uno Taman, Rini Shkembi)

5yHlAC_BjIw

(23.00): Zoo Ljubljana: DeepEnd! (Joe Nice/ZDA & DubDiggerz)

_8cojCXLfPk

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies (DJ Shift, Devious; posebni gost: Joe Montana)

ps5b1wWDzxQ