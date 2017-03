Gostovanje slovitega ameriškega plesnega ansambla v Ljubljani

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 20. marca ob 19.30 gostovala skupina Bill T. Jones/Arnie Zane Company, ki v New Yorku deluje že več kot trideset let. Razvil se je iz sodelovanja med Billom T. Jonesom in Arniejem Zanom (1948–88), ki sta se med prvimi ukvarjala z vprašanji identitete, forme in družbenega komentarja ter s tem nepozabno preoblikovala ameriški ples. Skupina je pri nas že gostovala pred skoraj dvema desetletjema s triptihom, ki je vključeval tudi Jonesov solo nastop. Igra in igra: večer giba in glasbe postavlja Jonesovo inventivno koreografijo ob bok nekaterim najpomembnejšim delom zahodne glasbene tradicije našega časa. Na tokratnem gostovanju bo skupina uprizorila Zgodbo in Ravel: ležeče ali pokončno?, ki sta po več kot desetletju Jonesovi prvi novi repertoarni deli, pri izvedbi žive glasbe pa bo sodeloval Godalni kvartet Accademia.

Koreografija Ravel: pokončno ali ležeče? se razvija v prelivanju z Godalnim kvartetom v F-duru Mauricea Ravela. Odslikava koprneča in melanholična občutja partiture ter njeni preciznost in obvladano zadržanost. V skladu s kompleksno notranjo logiko skladbe je pred vsako predstavo za tretji stavek naključno izbrana ena od različic koreografije (bodisi krajina – ležeče bodisi portret – pokončno). Godalni kvartet Smrt in deklica Franza Schuberta predstavlja podlago energične stvaritve, ki se opira na najnovejše koreografske metode ansambla. Zgodba je plod ansamblovega koreografskega raziskovanja, pri čemer kot orodje uporabljajo komponistični prijem nedoločnosti Johna Cagea, ki so ga uporabili in razvili pri oblikovanju predstave Zgodba/čas iz leta 2012 (Story/Time). Sledeč tej metodi zajema koreografija iz naključnega gibalnega repertoarja, ob oblikovanju sozvočne interakcije med glasbo in gibom.

Repertoar ansambla Bill T. Jones/Arnie Zane Company, ki je vsebinsko zelo razgiban, z obiljem vizualnih podob ter slogovnih pristopov h gibu, glasu in odrski prezenci, zajema stvaritve, osnovane na glasbi, kot tudi dela, ki se porajajo na podlagi različnih besedil. Sestav slovi po intenzivni ustvarjalni metodi, ki predpostavlja umetniška sodelovanja z imeni, kot so mdr. Keith Haring, Cassandra Wilson, Orion String Quartet, Komorno združenje Lincolnovega centra, Fred Hersch, Jenny Holzer, Robert Longo, Julius Hemphill in Daniel Bernard Roumain.

Med najbolj slavnimi celovečernimi stvaritvami ansambla so: Last Supper at Uncle Tom's Cabin/The Promised Land (1990, Next Wave festival Brooklynske akademije za glasbo); Still/Here (1994, Bienale plesa v Lyonu); We Set Out Early... Visibility Was Poor (1996, Hancherjev avditorij, Iowa City, Iowa); You Walk? (2000, Evropska prestolnica kulture, Bologna); Blind Date (2006, Peak Performances na Državni univerzi v Montclairu); Chapel/Chapter (2006, Harlem Stage Gatehouse); in Fondly Do We Hope... Fervently Do We Pray (2009, Ravinia festival, Highland Park, Illinois). Delo v nastajanju, na specifični prostor vezani projekt Another Evening, je bilo nazadnje predstavljeno v svoji sedmi različici pod naslovom Another Evening: Venice/Arsenale (2010, Beneški bienale). Plesna skupina je ustvarila tudi solistični predstavi Billa T. Jonesa: The Breathing Show (1999, Hancherjev avditorij, Iowa City, zvezna država Iowa) in As I Was Saying... (2005, Walker Art Center, Minneapolis, zvezna država Minnesota).

Za svoje delo so prejeli številna priznanja: nagrado bessie v kategoriji ples in odrska poustvaritev za dela Chapel/Chapter v kulturnem središču Harlem Stage (2006), The Table Project (2001), D-Man in the Waters (1989 in 2001), nagrade v kategoriji glasbena podlaga in kostumografija za stvaritev Last Supper at Uncle Tom's Cabin/The Promised Land (1990) ter za prelomno sezono prizorišča Joyce Theater (1986). Ansambel je bil leta 1999 nominiran za nagrado Laurencea Olivierja v kategoriji »izredni dosežki v plesu in najboljša nova plesna produkcija« za delo We Set Out Early... Visibility was Poor.