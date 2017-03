Danes je svetovni dan poezije

Poezija ima moč, ki nima tekmeca, saj nas predrami iz vsakdanjika, da bi nas opomnila lepoto, ki nas obdaja in na trdoživost človeškega duha

Slovenski pesnik Srečko Kosovel (1904-1926) je kljub kratkemu življenju ustvaril veličasten opus

Po svetu bo danes odzvanjala pesniška beseda. Na pobudo Unesca je namreč 21. marec svetovni dan poezije. Po mnenju generalne direktorice organizacije Irine Bokove ima poezija moč, ki nima tekmeca. "To je moč, ki nas predrami iz vsakdanjika, da bi nas opomnila na lepoto, ki nas obdaja, in na trdoživost človeškega duha," je zapisala v poslanici.

Ob tej priložnosti se po svetu zvrstijo številni dogodki. V Sloveniji bo na Prešernovem trgu v Ljubljani mogoče prisluhniti mladim pesnicam in pesnikom. Dogodek v organizaciji Društva slovenskih pisateljev bo uvedla poslanica predsednika društva Iva Svetine, neposredno pa ga bo prenašal tretji program nacionalnega radia - program Ars. V primeru dežja bo potekal v Mestni hiši.

Kot je zapisal Svetina, ima pesem danes, tisočletja po Orfeju, še vedno moč prebujanja čudenja, saj je človek "tudi danes, znova in znova razčlovečen", potrebuje čudenje kot duhovno hrano.

"Naj bo ta pomladni dan dan, ko pesem budi v nas vero v moč besede, besede, ki ni le posoda izbranke pesnikovega srca, ampak vera, da premagamo vladarje podzemlja, ki neusmiljeno terjajo žrtve, da je mrtvih vse več, več kot živih," je zapisal Svetina.

V Kopru bodo danes pripravili srečanje s pesnico Alferijo Bržan in pisateljem Vanjo Peganom ter literarni večer, na katerem bodo nastopili David Bandelj, Patricija Dodič, Karlo Hmeljak, Gašper Malej, Vanja Pegan, Marcello Potocco, Magdalena Svetina Terčon in Jure Vuga.

V Velenju bo pogovorni večer s pesnikom Petrom Semoličem, v Slovenj Gradcu pa druženje z dvakratno dobitnico Jenkove nagrade Anjo Golob.

Unesco je 21. marec za svetovni dan poezije razglasil leta 1999, da bi izrazil podporo jezikovni raznolikosti v pesniškem jeziku in ovrednotil poezijo kot simbol ustvarjalnosti človeškega duha.

Ob svetovnem dnevu poezije pa ponovno poteka tudi akcija #placajzverzom, kjer lahko v gostinskih lokalih kavo ali čaj plačate z verzom in tako slepim ter slabovidnim pomagate do knjig. Kultura in poezija bi morali biti dostopni prav vsem družbenim skupinam, a slepim in slabovidnim je v Sloveniji prilagojene le malo literature, menijo pobudniki akcije Julius Meinl Slovenija, ki bodo z akcijo pomagali razširiti nabor knjig v knjižnici za slepe in slabovidne otroke ter mladostnike Centra IRIS.

Seznam lokalov, kjer boste lahko kavo ali čaj plačali z verzom in tako slepim ter slabovidnim pomagali do knjig:

• Mestna kavarna, Piran

• Kavarna Cappuccino, Portorož

• Restavracija Lounge bar Svetilnik, Izola

• Cappuccino Tuš Sežana

• Caffetteria SPAR Sežana

• Kavarna Cappuccino Spar, Šempeter pri Gorici

• Korner Bar-Prestranek

• Mlečna Kavarnica-Postojna

• Vinjeta cafe, Sežana

• Kavarna Cappuccino Ljubljana

• Caffetteria Trbovlje

• Cappuccino-Planet Tuš Celje

• Movie Bar Novo mesto

• Dnevni bar Glorija, Ivančna Gorica

• BrivBARnica, Novo Mesto

• Klub pod Lipo, Brestanica

• Stari most, čajarna in delikatesa, Novo Mesto

• Carllo's Caffe, Brežice

• Restavracija in kavarna K5, Trbovlje

• Liga Bar, Dobova

• Gallus Beer Bar, Nova Gorica

• Longi Bar, Koper

• Pizzeria Oljka, Novo Mesto

• Kavarna Sonček, Ivančna Gorica

• Flancat Ljubljana

• HOTEL NOX, Ljubljana

• Bistro pr' Možin, Dobrova

• GM Caffe, Domžale

• Tea-ter Bar Jesenice

• Bar Pri Gotarju, Kobarid

• Papagayo Bar, Maribor

• Moja Kavarna, Maribor

• Kavarna Sova, Maribor

• Simpl Caffe, Selnica ob Dravi

• Gams Club, Slovenska Bistrica

• Central Caffe Slov. Konjice

• Metropol Cafe, Ljubljana

• Qbar, Kamnik

• Debeli BAR - Cerknica

• Nautic Cafe, Kamnik

• Lepa Žoga, Ljubljana

• LuxuryBar Kranj

• Vopa Pub & Vopa Club, Kranjska Gora

• Soba 102 Ljubljana

• Playa Ljubljana

• Kavarna Trunk, Podčetrtek

• Feluka Nova, Ptuj

• Neo cafe, Ljubljana

• The Coffee, Ljubljana

• Bar ART CAFFE, Murska Sobota

• Kavarne Metropol, Murska Sobota

• Cafe Micron, Odranci

• Varaš bar, Turnišče

• Sašo Skipper Bar, Maribor

• Mestna kavarna Metropol, Celje

• Kavarna Metropol, Gornja Radgona

• Kavarna MiaMia, Rogaška Slatina

• Zlati Časi, Domžale

• K16, Ljubljana

• Založba Družina, Ljubljana

• Joca bar, Rače

• Cafe Plaza, Gornja Radgona

• Kava bar Žako, Mozirje

• Hostel Tresor, Ljubljana

• Mestna kavarna Tržič

• Rondo bar, Bohinjska Bistrica

• Vila Monet, Laško