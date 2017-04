Mlada ženska umetnost v Šiški

GalerijaGallery v sodelovanju z galerijami Kino Šiška, Univerzalni atelje uličnih umetnosti, Photon - center za sodobno fotografijo in MOTA - Muzej tranzitornih umetnosti, ki tvorijo Galerijsko četrt Šiška, vabi na prvi del razstave Mlada ženska umetnost, ki jo je kuriral Žiga Kariž. Na razstavi se predstavljata dva umetniška tandema in enajst umetnic, ki segajo od bolj prepoznavnih imen sodobne slovenske umetnosti npr. Sanele Jahić, dobitnice priznanja Riharda Jakopiča 2016 in Nike Autor, ki bo letos Slovenijo zastopala na Beneškem umetniškem bienalu, pa vse do tistih, ki zaključujejo študij umetnosti in šele gradijo svojo prepoznavnost. Otvoritveni dogodek bo potekal 12. aprila v obliki romanja od galerije do galerije z brezplačnim avtobusom Magical Misery Tour Bus.

Na skupinski razstavi se bodo predstavile Urška Aplinc & Maja Burja, Nika Autor, Lea Culetto, Nina Čelhar, Živa Drvarič, Katja Felle, Sanela Jahić, Anja Jelovšek, Neža Knez, Dalea Kovačec, Jara Vogrič, Valerie Wolf Gang in Zavetišče za zavržene rastline. Po besedah kuratorja kljub izredno zanimivi ponudbi umetniških vsebin, ki jih pri nas ustvarjajo vsi mladi umetniki ne glede na spol, se – zaradi hkratnega spoznanja, da so pri nas prav umetnice tiste, ki so prevzele vodilno vlogo pri ustvarjanju vidnejših umetniških del – zdi nujen in neizogiben pregled umetniške produkcije mladih avtoric, ki naglo in nepovratno odpirajo novo poglavje sodobne slovenske umetnosti.

Razstave nikakor ne smemo razumeti skozi enopomensko optiko naslova, saj gre v osnovi za odprto predstavitev, ki prevzema formo prečnega prereza nekega obdobja, ne da bi se pri tem obremenjevala z vlogo spola in naravo “ženstvene” umetnosti. Razstavljena dela združujejo številne koncepte, prakse, pristope, medije, formate, poetike in vsebine, ki med seboj oblikujejo zgovoren dialog, hkrati pa vzpostavljajo zanimiv odnos s svojim okoljem – z urbanim tkivom ljubljanske (in galerijske) četrti Šiška.

Seznam otvoritvenih dogodkov:

- (18.00-18.30): Dvorana Skladovnica JSKD, Beethovnova 5 (Sanela Jahić, Jara Vogrič-video projekcija)

- (18.30-18.45): UAUU, Univerzalni Atelje Uličnih Umetnosti, Gosposvetska 7 (otvoritev razstave Žive Drvarič)

- (18.45-19.00): MOTA – Muzej tranzitornih umetnosti, Celovška 42 (otvoritev razstave Valerie Wolf Gang)

- (19.00-19.20): Sprehod po divji poti med Vodnikovo cesto in Kinom Šiška (Zavetišče za zavržene rastline /performans)

- (19.20-19.30): Izložba trgovine Elliza, Celovška cesta 111 (otvoritev instalacije Lee Culetto)

- (19.00-20.00): Center urbane kulture Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3 (performans Katje Felle v sodelovanju s Koroškim medgeneracijskim centrom; delo Stop – Sew – Reset tematizira razmerja, kot so: red/motnja; analogno/digitalno; posameznik/družba; tradicija/sedanjost)

- (20.00): Photon - center za sodobno fotografijo, Trg prekomorskih brigad 1 (otvoritev razstave Urške Aplinc & Maje Burja)

- (20.00-20.30): GalerijaGallery, Trg prekomorskih brigad 1 (otvoritev razstave Nine Čelhar, Žive Drvarič, Katje Felle, Anje Jelovšek, Neže Knez, Dalee Kovačec) + performans Neže Knez

- (21.00-21.30): Center urbane kulture Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3 (drugi del performansa Neže Knez)

Več o razstavah si lahko preberete v članku Marjana Horvata