Grumova nagrajenka na odru Male drame

© Peter Uhan

Kot zadnjo premiero letošnje sezone v Mali drami bodo 12. aprila ob 20.00 uprizorili dramo Simone Hamer z naslovom Razglednice ali Strah je od znotraj votel, od zunaj pa ga nič ni, ki je na 47. Tednu slovenske drame v Kranju dobila nagrado Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko besedilo. Dramsko besedilo v režiji Ajde Valcl, je nastalo na pobudo ravnatelja SNG Drama Ljubljana Igorja Samoborja. Osrednja tema je premagovanje strahov, prestopanje mej (dobesednih in metaforičnih) ter vprašanje odgovornosti.

"V naslovu nakazana tema strahu pred drugačnim, tujim, drugim je vseskozi aktualna, zagotovo pa je svež kompleksen in hkrati izrazito osebno doživljajski pogled nanjo. Slogovno raznotero besedilo v širokem zamahu suvereno slika/orisuje/predstavlja/komentira odnos do drugačnega/drugega. Avtorica se ob tako široko zastavljeni temi, kot so strahovi človeške vrste, ki ni zamejena ne časovno, še manj geografsko, ne omejuje s pravili klasičnega dramskega pisanja. Če je tema Razglednic prikaz strahov človeškega plemena, potem je humor najmočnejše orodje v boju proti njim. Posamezni fragmenti tudi zato vseskozi ohranjajo naravo in čar anahronistične razglednice – kako na omejenem prostoru povzeti čar popotne etape. Razglednice odpirajo široke uprizoritvene možnosti ter zagotavljajo navdihujoče besedilno jedro, iz katerega bodo lahko črpali gledališki ustvarjalci najrazličnejših uprizoritvenih poetik," je v obrazložitvi med drugim zapisala žirija 47. Tedna slovenske drame.

Razglednice so mikrokozmos sodobnega sveta, ki temelji na dejanjih zgodovine. Zlasti na dejanjih kolonialne zgodovine in njenih krvavih poglavij v odnosu do drugega. Tudi zgodovinski svetovi vstopajo v Razglednice kot svojevrsten pečat preteklosti, ki odzvanja v sedanjosti. In celo več kot samo odzvanja – izrisuje zemljevide, monopole in izpričuje zgodbe, iz katerih je bila ustvarjena današnja podoba sveta. Igro sestavljajo različne epizode s potovanj in razmisleki, ki vzpostavljajo misel protagonistke: ženske, fotografinje, popotnice, ne nazadnje umetnice. Ona je osišče vseh zgodb, ki vstopajo v prostor igre. Ona je tista, ki nabira vtise, razširja svoj pogled, selekcionira in fotografira. In njena fotografija je, kot pravi sama, alternativa. Ona je tista, ki jo najdemo v vrtincu različnih misli – zdi se, da jih je težko ali celo zmotno natančno definirati, ker v igro vstopajo razpršeno, postopoma in povsem nehierarhično – in že s samo strukturo grozeče neoprijemljivosti namigujejo na osnovni problem, okoli katerega je strukturirana igra, pravi dramaturginja Eva Kraševec.

Simona Hamer, dramaturginja in dramatičarka najmlajše generacije je svojo pot začrtala v PreGlejevem laboratoriju. Izobraževala se je na številnih delavnicah dramskega pisanja v Sloveniji in tujini. Kot dramaturginja je med drugim sodelovala pri uprizoritvah v režiji Ajde Valcl, Primoža Ekarta, Eve Nine Lampič in Jake Andreja Vojevca, ustvarja pa tudi samostojne avtorske projekte, kot je Kladivo ali pinceta? (dramaturška osmišljevanja) – zanj je prejela nagrado občinstva na 43. Tednu slovenske drame –, in skupinske avtorske projekte, kot je hiperinteraktivna predstava Robinson v okviru Biteatra. Je avtorica izvirnih dramskih besedil Taubeka (2008), (brez naslova) (2008), Tik-tak (2009), Amen – pa glavo pod kamen! (2009), Šajning (2010), I-z-š-t-e-v-a-n-k-e, (2013), Samorastniki, po motivih Prežihovega Voranca (2015), Nemi liki (2015), sedemminutna drama "… če hočeš videti" (2016) in številne dramatizacije.

V predstavi nastopajo: Polona Juh, Saša Pavček, Nina Valič in Barbara Žefran. Dramaturginja: Eva Kraševec, scenografinja: Jasna Vastl, kostumografinja: Belinda Radulović, skladateljica: Polona Janežič, koreograf: Sebastjan Starič, lektor: Arko, oblikovalec luči: Vlado Glavan, oblikovalec videa Mladen Stropnik.