Ženski upor proti moški nadvladi

Filmska priredba romana Žeparka (Fingersmith, 2002) valižanske pisateljice Sarah Waters.

V ljubljanskem Kinodvoru bo od 17. maja dalje na ogled film Služkinja, romantična drama z mnogimi nepričakovanimi obrati v režiji korejskega mojstra Parka Chan-wooka. Film je svobodna priredba romana Žeparka (Fingersmith, 2002) valižanske pisateljice Sarah Waters, ki je leta 2009 izšel tudi pri založbi Sanje v prevodu Alenke Ropret. Romaneskno dogajanje film prestavi iz viktorijanske Anglije v Korejo v času japonske kolonialne okupacije.

Sarah Waters se je z romanom Žeparka uvrstila v ožji izbor za ugledni britanski nagradi Orange in Man Booker, prejela pa je nagrado CWA Ellis Peters Dagger za historični kriminalni roman. Angleška pisateljica Sarah Waters je z romanom Žeparka zaključila svojo "viktorjansko trilogijo" (pred tem je napisala še romana Okušanje žameta in Privlačnost). Velja za eno najbolj priljubljenih pisateljic zgodovinskih romanov v Veliki Britaniji. Za svoje delo je prejela številne nagrade, med drugim nagrado Betty Trask, CWA Ellis Peters Dagger in nagrado Somerset Maugham. Britanski BBC je leta 2005 na podlagi Žeparke posnel televizijsko nadaljevanko, v kateri so med drugim zaigrale Sally Hawkins, Elaine Cassidy in Imelda Staunton.

Dogajanje filma je postavljeno v Korejo v tridesetih letih minulega stoletja v času japonske okupacije. Japonska dedinja Hideko živi odmaknjeno v velikem podeželskem dvorcu s svojim dominantnim stricem. Za hišno pomočnico s stricem najameta novo dekle Korejko Sookee, ki pa ima skrivnost. V resnici gre za žeparko v službi sleparja, ki se pretvarja, da je japonski grof. Ta poskuša lady zapeljati v poroko, nato pa jo oropati in zapreti v norišnico. Dogodki potekajo v skladu z njegovim pretkanim načrtom, vse dokler Sookee in Hideko ne odkrijeta, da imata tudi med seboj nekaj nepričakovanih čustev.

"To je triler, zgodba o sleparjih, dramatična pripoved z mnogimi nepričakovanimi obrati, predvsem pa ljubezenska zgodba. Zgodbo sem v prvi vrsti izbral zato, ker sta se mi osrednja ženska lika zdela tako zelo živa. Ena junakinja je oseba s temačno preteklostjo, druga živi v obupni sedanjosti, obe pa izžarevata močno individualnost in šarm. Vse, kar sem s filmom želel sporočiti, je bržkone zajeto v prizoru, kjer ženski preskočita kamniti zid – in bodite pozorni, kako nizek je ta zid. Če bi hotela, bi Hideko lahko kadar koli skočila čezenj, a zadrževala jo je globoka čustvena travma. Potem pa v njeno življenje vstopi Sookee in Hideko najde ljubezen, ki ji da pogum, da skoči prek zidu, svobodi naproti," je ob filmu zapisal režiser.

Park Chan-wook je v domači Koreji eden najbolj cenjenih in priljubljenih režiserjev, znan po svojem eksplozivnem, izpiljenem vizualnem slogu, dinamičnem načinu pripovedovanja ter izvrstnem občutku za kombiniranje prvin komercialne žanrske produkcije z drzno ekstravaganco in izrazitim avtorskim pečatom. Sprva se je kot študent filozofije in goreč cinefil izmenoma loteval filmske kritike in režije. S svojima prvima filmoma ni dosegel večjih uspehov, preboj je doživel šele s tretjim filmom Joint Security Areal (2000), ki je bil premierno prikazan v tekmovalnem programu festivala v Berlinu, v Koreji pa je navdušil kritike in podiral rekorde gledanosti. Uspeh mu je omogočil, da se je naslednjega lotil z nekoliko več svobode ter s filmom Boksuneun naui geot (2002) ustvaril edinstven filmski slog in začrtal prve poteze svoje nenačrtovane 'trilogije o maščevanju'. Leta 2004 je s celovečercem Stari (2003), priredbo japonske mange z osrednjo temo maščevanja, na festivalu v Cannesu osvojil veliko nagrado žirije. Zadnji film trilogije, Naklonjenost gospodični Maščevanje (2005), je bil premierno prikazan na festivalu v Benetkah. Za naslednji film Ssa-i-bo-geu-ji-man-gwen-chan-a (2006) je Park leta 2007 na festivalu v Berlinu dobil nagrado Alfreda Bauerja, za vampirski film Žeja (2009) pa si je s filmom Akvarij Andree Arnold v Cannesu delil nagrado žirije in se dokončno uveljavil kot osrednje ime korejske filmske renesanse. Sledila sta Parkov prvi film v angleškem jeziku, psihološki triler Krvne skrivnosti (2013) in Služkinja (2016), ki je doživela svetovno premiero na festivalu v Cannesu.

3a-XNpCji1k