Repriza branja pesniške zbirke Didaskalije k dihanju

Dvakratna dobitnica Jenkove nagrade za najboljšo pesniško zbirko

Po septembrski premieri bo v Stari pošti Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana 4. junija ob 19.30 repriza branja celotne pesniške zbirke (35 pesmi) Anje Golob "Didaskalije k dihanju." Gre za tretjo pesniško zbirko, ki je leta 2016 izšla v samozaložbi, januarja letos pa je doživela ponatis.

Anja Golob je pesnica, pisateljica, esejistka, gledališka in literarna kritičarka, dramaturginja, urednica, prevajalka. Diplomirala je iz filozofije in primerjalne književnosti, dolga leta pisala gledališke kritike za različne časopise, leta 2013 pa je ustanovila založbo VigaVaga. Izdala je tri pesniške zbirke, za zadnji dve Vesa v zgibi in Didaskalije v dihanju je prejela Jenkovo nagrado, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za najboljšo pesniško zbirko.



