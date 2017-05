Prva obletnica galerije DobraVaga

Prvi rojstni dan bodo obeležili z odprtjem potujoče razstave Cross Polination

Ben Sanair: Infernal Landscape, 2015, screen printed book

DobraVaga, razstavni in projektni prostor, prodajna galerija ter odprti atelje različnih likovnih vsebin, ki domuje na osrednji ljubljanski tržnici, praznuje prvo obletnico delovanja, ki jo bodo 24. maja ob 20.00 zaznamovali z odprtjem razstave Cross Polination, neodvisne berlinske založbe in potujoče galerije Le Petit Mignon. Kurator razstave: Guillaume Siffert

Nova potujoča prodajna razstava neodvisne berlinske založbe in potujoče galerije Le Petit Mignon, se osredotoča na podtalno vizualno umetnost ter inovativno glasbo. V preteklosti je pod vodstvom Guillauma Sifferta, ustanovitelja in gonilne sile Le Petit Mignon, po svetu potovala že vrsta odmevnih skupinskih razstav, ki so s predstavljanjem umetniških knjig in grafik, v katerih se mešajo ilustracije, abstraktna umetnost in grafični eksperimenti, izpostavljale člane mednarodne podtalne umetniške scene.

Tokratna razstava, ki bo svetovno premiero doživela v Ljubljani, predstavlja jagodni izbor sodobne sitotiskarske produkcije osmih francoskih umetnikov ter grafičnih eksperimentatorjev: Benoita Sancheza Hachaira (Ben Sanair), Emy Rojas in Gasparda Le Quiniouja (Arrache-Toi Un Oeil!), Julie Crinon in Huga Marchala (Atelier McClane), Damiena Trana in Marion Jdanoff (Palefroi) ter Thomasa Perrodina.