Raznolike gledališke poetike

SNG Drama Ljubljana bo gledališko leto 2016/17 zaključila z Drama Festivalom, ki bo potekal od 25. do 31. maja.

Nočno življenje

Na četrtem festivalu se bo zvrstilo sedem gledaliških predstav nacionalnih gledališč iz Brna, Bratislave, Zagreba in s Cetinja ter tri predstave slovenskih gledališč, dve okrogli mizi s fokusom na poslanstvu nacionalnih gledališč v luči različnih kulturnih modelov in na (gledališki) obravnavi tranzicije iz socializma v kapitalizem, Režijski dialog, pogovori z ustvarjalci po predstavah in dva koncerta (Teo Collori & Momento Cigano, Moonlight Sky).

Festival bodo odprli 25. maja, ob 19.00 s predstavo Henrika Ibsena Gospa z morja v izvedbi Národnega divadla Brno in režiji Martina Františáka. Gospa z morja – Ellida Wangel, sorodna duša Hedde Gabler, Nore Helmer in divje račke Hedvig Ekdal, je očarljiva ženska, ki jo sredi mističnih fjordov preplavljajo valovi skrivnostne preteklosti. Ibsen jo postavi v središče svoje mračnjaško magične detektivke in skozi njen lik razpira vprašanja o upanju, veri in razumu.

Drugi dan bo na velikem odru gostovalo Zagrebačko kazalište mladih s predstavo Ivina Vidića Nočno življenje v režiji Paola Magellija. Drama obravnava poskuse upora proti represivni in depresivni realnosti, ki so skupni imenovalec nezadovoljnih ljudi različnih generacij in družbenih položajev. Neperspektivni vsakdan, manko pristnih odnosov in izguba identitete jih ženejo v upor, v zahteve po spremembah, ki bi jim omogočile prevzeti vajeti lastnih usod.

Tretji dan bo na ogled predstava Teorema v izvedbi SSG Trst. Igro Milana Markovića Matthisa po motivih istoimenskega romana Piera Paola Pasolinija je režiral Sebastijan Horvat. Avtorje predstave sta zanimala ugledališčenje propada krhke fasade nekega prestižnega družbenega sloja in poudarjanje razrednega boja skozi dva pogleda; prvo dejanje je neposredno povezano z motivi Pasolinijevega romana in se dogaja v Milanu v šestdesetih letih, drugo dejanje pa se dogaja v Trstu, danes.

V nedeljo se obeta gostovanje SNG Nova Gorica s predstavo Peter Kušter, ki je na letošnjih Dnevih komedije prejela nagrado za žlahtno komedijo. Bizarna opereta kultne londonske skupine The Tiger Lillies se v režiji Ivane Djilas se mojstrsko poigrava z grotesko, črnim humorjem, petjem v falzetu, živo glasbo, lutkovno animacijo, plesom...

V ponedeljek bo na ogled Evripidova Medeja v režiji Oliverja Frljića in v izvedbi Drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Evripidova Medeja v ospredje postavlja žensko, ki je zaradi ljubezni zagrešila grozljive zločine, da bi ustoličila – in kasneje – izničila svojega moža in očeta njunih otrok, Jazona. Frljićeva reinterpretacija antične drame izhaja iz vprašanja položaja ženske v sodobni družbi in vidne in nevidne diskriminacije na podlagi spolne identitete. Širok nabor različnih intimnih, družbenih in političnih odnosov predstavlja prizmo, skozi katero se zrcali Medejina večplastnost in – ne nazadnje – njena možnost vzpostavitve drugačnega družbenega reda in uresničitve groženj.

V torek se bo predstavilo Kraljevsko pozorište Zetski dom s Cetinja s skupinskim avtorskim projektom Do kod seže pogled, v katerem se v Evropi večkrat nagrajeni madžarski režiser Árpád Schilling posveča aktualnim perečim temam Črne gore, Balkana, Evrope, sveta ... Uprizoritev je nastala na podlagi igralskih improvizacij, ki so jih zapisali ter primerno uredili in nato postavili na oder.

Zadnji dan festivala bo na velikem odru nastopilo Slovenské národné divadlo iz Bratislave s krstno uprizoritvijo distopične drame Pavola Weissa Iz življenja človeštva v režiji bosanskega režiserja Dina Mustafića. V drami spremljamo uporniška mladeniča, ki sta na začetku podobna v svojem boju za drugačno družbo, počasi pa se razvijeta v pripadnika diametralno nasprotnih (političnih) polov. Mladeniča povezuje ženska – Monika. Njeno hrepenenje po smislu in lepoti v tem umazanem svetu nasprotuje ljubezenskim razočaranjem in izgubi idealov. Weiss prek njenih staršev kritično pogleda tudi na generacijo, "ki je kriva za vse," in na izpraznjene odnose, ki počasi razkrajajo ljudi.