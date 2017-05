Gibanje pušča sledi

Med 30. majem in 11. junijem bo potekal 13. mednarodni filmski festival Kino Otok - Isola Cinema, ki bo predstavil različne filmske zgodbe o intimni in družbeni zgodovini človeških premikov.

Osrednji program festivala Kino Otok bo med 31. majem in 4. junijem v Izoli, segel vse do ljubljanskega Kinodvora in Slovenske kinoteke ter prvič dosegel še Cerknico, Tolmin, Sežano in Idrijo. Filmom trinajste izdaje se bodo pridružili še pogovori z avtorji, filmski večeri pod zvezdami, glasbene noči na izolskem Svetilniku, Podmornica – Otok za mularijo in obsežen program za filmske profesionalce.

Po besedah selektorice Varje Močnik, si festivalske teme nikoli ne zastavijo vnaprej, ampak se jim tekom izbora pokaže sama. Tako se bodo letos ozirali v zgodovino človeštva, ki jo vseskozi določajo premiki - naj gre za premike zaradi vojn ali zaradi sledenja sanjam, zaslužku ali čemu drugemu.

Odprtje festivala bo 1. junija v Kulturnem domu Izola s filmom Kaisin čudežni gozd, finske režiserke Katje Gauriloff. Družinska kronika, kronika nekega prijateljstva, zgodovina starega kontinenta in starodavne legende se poetično prepletajo v čarobnem dokumentarcu o enem izmed laponskih ljudstev, čigar način življenja in kultura sta bila potisnjena na pot skorajšnjega izginotja. Izjemna filmska pripoved na tenki meji med kroniko in domišljijo obuja danes skoraj pozabljene ideje o zlatih časih miru, spontanem sobivanju z naravo ter otroških radovednosti in veselju do življenja.

Naslednji večer se bomo z Velikani v režiji Lée Fehner podali v neukročeno življenje potujoče gledališke skupine, z nenavadnim filmom ceste Snežna gora kitajskega filmskega mojstra Zhanga Yanga pa v Azijo. Večere v Kulturnem domu bo zaključil film Brez naslova, ki ga je po nenadni smrti Michaela Glawoggerja iz njegovih posnetkov Balkana, Italije in Afrike ustvarila njegova sodelavka Monika Willi.

Festivalska gostja Loredana Bianconi v filmu Prek morja pripoveduje o posameznikih, ki so zaradi revščine ali pustolovskega duha odhajali v Afriko, v kolonije italijanskega fašističnega imperija. Raziskovali bodo tudi italijansko zgodovino iz neposredne bližine: film Trst, Jugoslavija režiserja Alessia Bozzerja spregovori o izseku časa, ko sta socializem in kapitalizem najbolj odkrito sobivala na tržaškem Ponte Rossu. Poslednja plaža festivalskih gostov Thanosa Anastopoulosa, Davideja Del Degana in Nicolette Romeo pa prikazuje od zgodovine nedotaknjen svet, priljubljeno tržaško mestno plažo.

Opus kratkih filmov festivalskega gosta hrvaškega režiserja Ivana Ramljaka zaokroži poetični dokumentarec Kino Otok o pozabljenih kinematografih na jadranskih otokih. Gost festivala Igor Bezinović nas vabi na Kratki izlet v samotno, a presenečenj polno Istro, z Danetom Komljenom pa bomo odpotovali v Vsa severna mesta, zgodbe o drugih časih, o mestih severa in juga.

Tradicionano otoško sekcijo Silvanov zaliv bo s subverzivno zgodbo Devet dni nekega leta zajel Mihail Romm, najljubši filmski učitelj sovjetskih režiserjev, tudi ruskega mojstra Andreja Tarkovskega. Star otoški znanec filipinski ustvarjalec Lav Diaz se bo predstavil s filmom Ženska, ki je odšla, film o ženski, ki po tridesetih letih pride iz zapora, in hkrati film o filipinski družbi. Mlada filmska avtorica in otoška gostja Selma Doborac v filmu Ti pretresljivi tresoči časi prevprašuje (ne)zmožnost upodabljanja vojnih grozot. Popisano mesto Keywana Karimija pa nam bo pokazalo, kako je trideset let trajajoče pisanje na teheranske zidove postalo barometer iranske družbe.

Film Dawson: zamrznjeni čas in program kratkih filmov Svetloba kliče bo predstavil eden najbolj vznemirljivih sodobnih ameriških filmskih ustvarjalcev Bill Morrison, čigar filme in multimedijska dela prikazujejo številni pomembni festivali, muzeji, galerije in koncertne dvorane po svetu. Kratkometražne filme bo zastopal še program kratkih filmov avstrijskega festivala Diagonale.

Med 2. in 4. junijem bo v Izoli prvič potekal nov tridnevni mednarodni dogodek usposabljanja in mreženja Fokus, ki v središče zanimanja postavlja obetavne filmske ustvarjalce iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Prva izvedba dolgoročno zastavljenega projekta bo posvečena filmski scenografiji in fotografiji, v okviru katere bo imelo dvanajst udeležencev z mentorjema priložnost in čas premisliti svoje metode in vizije ter svoje delo predstaviti občinstvu režiserjev in producentov iz regije.

