Koncert skupine No Sailor ob izidu debitantskega albuma

© Matjaž Krivic

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo 31. maja ob 20.30 nastopil ameriški kantavtor Kieran Garvey in njegova petčlanska folk zasedba No Sailor, ki bo predstavila svoj prvenec Anchor Broken Free. Na albumu skupina preigrava pripovedi o ljubezni s pretečenim rokom trajanja, frfotavih romancah in nesmislih novodobnih zmenkarij.

Album je nastal v sodelovanju s priznanim glasbenim producentom Paulom Savageem iz Glasgowa (Mogwai, Franz Ferdinand, Camera Obscura), posnet pa je bil v obdobju dveh let v treh državah – Sloveniji, ZDA in na Škotskem. Končni rezultat sodelovanja zasedbe in producenta je zbirka ranljivo drobljivih, iskrenih in idejno prodornih skladb.

wTtA9j5aQ5Q