Javno branje prvega slovenskega epa Borisa A. Novaka

V kavarni Narodne galerije v Ljubljani bo 7. junija med 17. in 22. uro potekalo javno branje iz treh knjig epa Vrata nepovrata Borisa A. Novaka. Pri branju se mu bodo pridružili gostje Veno Taufer, Lado Kralj, Jožica Avbelj, Aleš Berger, Milan Dekleva, Manca Košir, Marjan Strojan, Dušan Šarotar, Milena Blažič, Erica Johnson Debeljak (branje angleških prevodov), Zdenko Čepič, Ivana Novak, Eva Vrbnjak, Janez Vrečko, Ivo Svetina, Simona Kopinšek, Miha Hočevar, Draga Potočnjak, Martina Ožbot. Dogodek bo tudi hommage slikarki Metki Krašovec, ki je prispevala naslovne slike za vse tri knjige.

Leta 2014 je pri Založbi Goga izšla knjiga Zemljevidi domotožja, prva knjiga prvega slovenskega epa Vrata nepovrata avtorja Borisa A. Novaka. Sledili sta ji knjigi Čas očetov in Bivališča duš. Ep Vrata nepovrata obsega več kot 40.000 verzov in je nekakšen unikum v polju svetovne epike in tudi poezije. V zadnji knjigi epa se je Novak vrnil k bolj lirskemu registru, ki je vpet v čvrsto kompozicijo 99 spevov. Ta knjiga predstavlja sintezo celote in sklepno nadaljevanje prvih dveh, obenem pa se po jezikovnem tonu in pesniških videnjih od njiju bistveno razlikuje. Zaključni akordi Bivališč duš so elegični, tudi zelo osebni, v mestoma apokaliptične tone pa se brez dvoma vpisuje tudi skrajno napeta svetovna situacija, ki jo živimo.