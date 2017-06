Slovenska animatorka ustvarila animacijo za serijo Orange Is The New Black

Svetovno znana slovenska animatorka Špela Čadež bo nocoj prejela tudi Župančičevo nagrado

Špela Čadež, avtorica animiranih filmov, ki je z Bolesom postala svetovna zvezda, je skupaj s svojo ekipo Finta ustvarila novi animirani promocijski film za TV-serijo Orange Is The New Black, ki jutri pričenja peto sezono. Portret Špele Čadež smo pred časom objavili v Mladini in si ga lahko preberete na tej povezavi. Lani pa se je avtorica predstavila tudi na prestižnem filmskem festivalu Sundance, kjer so zavrteli njen film Nočna ptica, s katerim je, podobno kot z Bolesom, segla po nagradah doma in na tujem.

69Ho_rImH5k