REJVikend

Strip Steve

Na sklepnem Sezam dogodku letošnje klubske sezone v K4 bosta v petek člana YGT s prenovljenim live-actom predstavila EP Chrono-synclastic Infudibulum, ki jo bo naslednji mesec izdala novonastala berlinska založba Jazz Cabbage. Na velikem flooru se jima bo kot glavni gost večera pridružil tudi ustanovitelj založbe Strip Steve. V Klubu Tiffany in Monokel bo v soboto potekal after party Parade Ponosa.

Petek, 16. junij

(17.00): Centralna postaja Ljubljana: Manawai Surf Party (DJ set Nati Katchi & Shu Shu & Hišnik Herzog)

fd8Nt9MLM40

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Tetsuo)

(21.30): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Let It Roll - Warm Up Maribor 2017 (A-Cray, LxSounder, Disrupted, Mixxle, Zannax, Theejay, Aveho b2b Dominus Diaboli, Spencah, Kryptønite)

OlpbMWM83kM

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ She The Rebellious)

(23.00): K4 Ljubljana: K4DNB : All this GOLD is! (Arena: Jamirko & Massimo, Hose, Danaja. Bar: Freeverse, Eiron, Erma)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Medallion Man/VB (gost: Felis Catus)

4vWHay3lL_Q

(23.00): Moment BarLjubljana: Innocent Music Classics (Aney F., Uno Taman)

s6-qciBjslg

Sobota, 17. junij

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Benshee, White Dimension...)

(17.00): Centralna postaja Ljubljana: Levanael (DJ set)

4VL6PJtHmng

(18.00): Magda Ljubljana: Magda, since 2016 (Borka, Mique in Stojan)

sCtLjpWr_HA

(18.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Poletna muzejska noč (Vuka & Disco Durum)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (SamSara)

(23.00): K4 Ljubljana: YGT EP Release Party & Sezam (YGT Live!, Strip Steve, Softskinson & Felis Catus, Levanael, Dacho, Krilc; VJ: Mina Fina)

Be91oIxxtBE

(23.00): Klub Tiffany in Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Parada Ponosa: After Party (DJ Protein + DJ Naj/DJ Marie Cherie + DJ Nulla)

Nedelja, 18. junij

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Matt Cubero, Suano vs Decay, Domi, Mr. Ed)