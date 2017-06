Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Na Križevniški ulici v Ljubljani bo potekala tradicionalna prireditev Dan križevniškega soseda. Pred Pritličjem se bo začela tretja sezona serije koncertov na prostem Selekcija #, ki jo bo odprl kamniški trojec Matter. V portoroškem Monfortu bodo odprli pregledno razstavo skupine BridA ob 20. letnici delovanja. Na 25. Festivalu Lent bo nastopila legendarna britanska zasedba Stereo MC's.

Četrtek, 22. junij

Na Križevniški ulici v Ljubljani bo od 17.00 do 23.00 potekala tradicionalna prireditev Dan križevniškega soseda, ki bo namenjena tako najmlajšim (igralnica, ustvarjalne delavnice in ulična predstava Andreja Tomšeta), kot tudi odraslim (projekcija filma, predavanje Žige Cerkvenik iz NUK-a, otvoritev več razstav, DJ-maraton: Softskinson, Junzi in Volk).

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 20.00 odprli skupinsko razstavo z naslovom Neodvisnost skozi objektiv, ki predstavlja dela treh finskih fotografov, ki vsak na svoj način podajajo kritično refleksijo sodobne finske družbe. Sodelujejo: Juha Arvid Helminen, Jaakko Kahilaniemi, Harri Pälviranta

Harri Pälviranta: Kretschmer (2013)

V APT Novo mesto bo ob 20.00 na ogled avtorski projekt Sebastijana Horvata Slovenija gori!, posvečen 100. obletnici začetka oktobrske revolucije. Predstavo, čeprav črpa material iz dokumentarnega raziskovanja, težko etiketiramo kot dokumentaristično. Dejstva, fakti in druge informacije so predstavljeni poetično. Njihova vsebina je črna, tesnobna, a resnična. Napetost in nelagodje izvirata iz mahinacij ter kršenj človekovih pravic. Sledi ji naglušnost pristojnih in podajanje odgovornosti, kar posameznika pahne v kafkovsko kolesje birokratske nemilosti, katere posledice je izguba volje, motivacije in razvoj psihičnih težav. V predstavi so uporabljeni motivi iz romana Erika Valenčiča Sence ne gorijo, ki je izšel pri Založbi Sanje. Ponovitev: 25. junija ob 20.00

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.30 projekcija dokumentarca Chasing Trane o Johnu Coltranu (1926-1967), eni ključnih osebnosti jazza 20. stoletja, glasbeniku in skladatelju, ki je premikal meje ter v procesu razvoja od bebopa do free jazza sodeloval z največjimi glasbeniki svoje generacije. Režija: John Scheinfeld, ponovitev: 23. junija ob 20.30

Pred klubom Pritličje Ljubljana bodo ob 21.00 odprli tretjo sezono serije koncertov na prostem Selekcija #. Kot prvi bo nastopil kamniški trojec Matter. Ob 22.30 sledi DJ set Spejs Collective.

Petek, 23. junij

V Monfortu Portorož bodo ob 20.30 odprli razstavo Vstop na lastno odgovornost skupine BridA, ki je bila ustanovljena leta 1996 na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah, kjer so njeni člani (Jurij Pavlica, Tom Kerševan, Sendi Mango) zaključili študij umetnosti. BridA, ki ustvarja lastno produkcijo na širokem polju sodobnih likovnih praks, se ukvarja z vsebinami, ki se dotikajo problematike avtorstva in avtonomije umetniškega dela oziroma vloge umetnika v sodobni družbi, pri čemer z lahkoto prestopa iz umetniške v sfero znanosti in tehnologije. Tokratna razstava ponuja selektiven vpogled v dve desetletji delovanja te skupine z izpostavitvijo ključnih oziroma mednarodno prepoznavnih projektov, kjer ne manjkajo ekskurzi na polje najnovejše produkcije. Kustosinja razstave: Majda Božeglav Japelj

Trackeds Houston (2013)

Na Starem placu Cerkno bo ob 21.00 v okviru 22. Festivala Keltika nastopila skupina Malamor, ki se igrivo sprehaja med številnimi novimi in starimi žanri-od kabareta in latina prek swinga, soula in rockabillyja-pa vse do psihadelije in garažnega punka.

V Cirkulaciji 2 (Tobačna) Ljubljana bodo ob 21.00 odprli razstavo Tanje Vujinović z naslovom Univerzalni objekti (Eksplozije, BBFs2, Tihožitje). Umetnica v svojih delih raziskuje odnos med zavestjo in tehnologijo skozi digitalni animizem in kontemplativno igro. Njena dela so narejena iz intervencij v materialno infrastrukturo digitalnega s pomočjo uporabe računalniških aplikacij, prilagojene elektronike ter fizičnih in digitalnih objektov. Dela imajo oblike specifičnih situacij ali kompleksnih dinamičnih okolij, ki jih oživljajo virtualni stroji.

Na Večerovem odru 25. Festivala Lent v Mariboru bodo ob 21.00 na koncertu Piše se leto 2017 nastopili: Trash Candy (Slo), S.A.R.S. (Srb) in The Real McKenzies (Kan).

Nedelja, 25. junij

Na Večerovem odru 25. Festivala Lent v Mariboru bo ob 21.00 nastopila legendarna britanska zasedba Stereo MC's.

