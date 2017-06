Mutirani ljudje in živali

Futuristična serija skulptur, video instalacij, fotografij in slik avstralske umetnice Patricie Piccinini

BootFlower

V mariborskem razstavišču Kibla Portal bodo 29. junija ob 19.00 odprli razstavo avstralske vizualne umetnice Patricie Piccinini z naslovom Zavest/Consiousness, ki združuje elemente likovnega z znanostjo, se povezuje z aktualnimi raziskovanji na področju biotehnologij in genskega inženiringa ter to skozi svojo lastno, specifično in prepoznavno avtorsko poetiko združuje v celovito umetnino. Na pregledni razstavi bodo predstavljena vsa področja njenega delovanja - od risb in slik, skulptur in objektov - do instalacij, video umetnosti in digitalnih odtisov. V petek, 30. junija ob 17.00 bo potekalo javno vodstvo po razstavi, v soboto, 1. julija ob 19.00 pa pogovor in druženje z umetnico.

Patricia Piccinini je avstralska umetnica, ki deluje v različnih medijih, ki vključujejo slikarstvo, video, zvok, instalacijo, digitalne odtise in kiparstvo. Leta 2003 je zastopala Avstralijo na mednarodni umetnostni razstavi, 50. Beneškem bienalu – La Biennale di Venezia. Leta 2014 je prejela nagrado Artist Award, ki jo podeljuje fundacija Melbourne Art Foundation's Awards iz Avstralije, za področje vizualne umetnosti. Leta 2015 so bila njena dela na ogled v okviru skupinske razstave z naslovom Zverinjak (Menagerie) v Avstralskem centru za sodobno umetnost v Melbournu. V letih 2015 in 2016 je s samostojno razstavo, ki jo je videlo več kot milijon obiskovalcev, obredla Južno Ameriko, tokrat pa jo bomo prvič videli v Sloveniji.

Patricia Piccinini ima ambivalenten odnos do tehnologije in uporablja svojo umetniško prakso kot forum za razpravo o tem, kako tehnologija vpliva na življenje. Zanima jo zlasti, kako sodobna pojmovanja narave, naravnega in umetnega spreminjajo našo družbo. Specifična, samosvoja in izvirna dela so brez primere v svetovni umetnosti in med drugim obravnavajo kritična vprašanja v zvezi z razvojem biotehnologije, kot so genska terapija ali aktualno raziskovanje v smeri natančne določitve človeškega genoma ... Avtorica se navdušuje tudi nad vprašanjem mehanizmov potrošniške kulture.

Prone

Njene skulpture in objekti ne zajemajo samo lastnega volumna, ampak s svojo navdahnjenostjo in sporočilnostjo zaobjamejo celoten prostor ter se s tem dotaknejo tudi obiskovalk in obiskovalcev in postanejo vseprisoten del skupnega razmišljanja, ki tako postane akter celotne galerijske postavitve.

Razstava v Mariboru, ki bo na ogled do 14. oktobra, bo edina letošnja priložnost za ogled del Patricie Piccinini na evropskih tleh. Razstava je leta 2016 po izboru Art Newspaper zasedla prvo mesto med razstavami sodobne umetnosti - na treh prizoriščih v Braziliji je skupno pritegnila več kot milijon obiskovalcev.