Lublana je urbana

V Ljubljani bo med 30. junijem in 1. julijem potekal Festival urbane kulture Slovenija

Jazzanova feat. Paul Randolph

V Ljubljani bo 30. junija in 1. julija potekal Festival urbane kulture Slovenija, ki bo obiskovalcem ponudil pestro dogajanje na desetih različnih prizoriščih, na katerih bo nastopilo več kot 30 domačih in tujih izvajalcev. Med drugimi bodo na festivalu na nastopili Jazzanova s pevcem Paulom Randolphom, Booka Shade Live, Frank Benbini in nova domača house-jazz-funk-fusion zasedba Icon. Obeta se tudi praznovanje Mednarodnega dneva reaggae glasbe v Parku Tivoli, s čimer se bomo pridružili 35 mestom po svetu. Za pestro dogajanje bodo poskrbeli Roots in Session, Rockers Dub Master Sound System, Dr. Bancho in drugi.

Dogajanje na Kongresnem trgu se bo začelo v petek, 30. junija popoldne z nastopom domačih izvajalcev (UBU in Jamirko & Murat BEATTape), nadaljevalo pa z nastopom Franka Benbinija (znan kot bobnar slovite newyorške zasedbe Fun Lovin' Criminals, Uncle Frank in TRM/The Rhythm Man ter priznani glasbenik, producent, pisec pesmi, režiser in DJ) in skupine Icon (slovenski glasbenik, skladatelj, producent in instrumentalist Denis Beganović je skupaj z DJ Petrom Vöröšem in mlado vokalistko Saro Lah ustvaril nov glasbeni projekt, pri katerem je sodelovalo več kot 15 odličnih globalnih in regijskih glasbenikov).

V soboto, 1. julija bo na Kongresnem trgu najprej nastopil Ichisan, sledila bo legendarna berlinska zasedba Jazzanova feat. Paul Randolph, ki igra fuzijo jazza, chill-outa, jazz housea in latina ter nastop nemškega house dueta Booka Shade, ki ga sestavljata Walter Merziger in Arno Kammermeier, veterana frankfurtske elektro scene.

Festival je razdeljen v tri sklope: dnevno dogajanje na različnih lokacijah v Ljubljani, osrednji koncertni del na Kongresnem trgu ter na serijo after partyjev v klubu K4, Cirkusu in na Metelkovi, kjer bodo med drugim nastopili Tom Trago (Nizozemska), Ø Phase (Velika Britanija), Mike Vale, DJ Dey, Ichisan in mnogi drugi. Oba dneva festivala se bodo na Petkovškovem nabrežju, v Centralni postaji, Žmaucu in drugod predstavljali mladi slovenski glasbeniki in ustvarjalci. Festival bo obogatil tudi The Slovenia Food Truck Festival, ki bo ponudili pestro ponudbo jedi na urbani način.

