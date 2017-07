Gregor Kocijančič | foto: Uroš Abram

Matter

Rap skupina

Matter je slovenska rap skupina, v kateri so Dacho, Tunja in Levanael. V zadnjih dveh letih je predvsem na ljubljanski alternativni sceni postala izjemno opazna – po eni strani je tako zelo oboževana, po drugi pa tako zelo osovražena, da postaja že pravi družbeni fenomen. Skupina je osrednja tema številnih razprav, spletnih »memejev« in celo grafitov. Prodala je vse izvode svoje prve plošče, podobno kot proda vse vstopnice za čisto vsakega od svojih koncertov. Z akcijami, kot je javno podpisovanje plakatov za oboževalce, počasi upravičuje samooklicani naziv »boybanda«. Do njene glasbe ljudje težko vzpostavijo nevtralen odnos. Tisto, kar je nekaterim pri njeni glasbi noro všeč, je drugim popolnoma grozljivo. Vendar so ti zadnji odzivi seveda samo koristni za »hype«.

Dacho in Tunja, pisca in vokalista skupine, se požvižgata na ustaljene okvire tradicionalnih rap besedil; požvižgata se celo na prepričanje, da mora imeti besedilo rap pesmi smisel. Tako vztrajno nametavata absurdne verze, ki se nemalokrat nanašajo na interne šale in banalne anekdote o raznih izgubljencih iz Kamnika, od koder prihajajo. Pomen torej pogosto ni jasen, vendar so ta besedila bolj kot po vsebini radikalna po svoji formi.

Odkar je Matter lani pri lokalni založbi rx:tx izdal prvi album Amphibios, je suvereno zajahal val evforije, ki se sprošča skozi vse pore tisočih mladih poslušalcev vsakič, ko bend na YouTube naloži kakšen nov – ponavadi estetsko dovršen, a pogosto vsebinsko precej pomanjkljiv videospot. Še posebej vroče pa je takrat, ko stopi na oder. Prav čudovito je videti množico petstotih mladičev, ki eno uro kričijo nesmiselne verze, ob tem niti ne razmišljajo, kaj ti pomenijo, temveč se prepustijo »mrkemu flowu« Dacha in Tunje, ker je to pač hudo. In resnično, mladi oboževalci so se vsa besedila naučili na pamet – na koncertih so tako glasni, da skoraj preglasijo ozvočenje. Pogost ljubljanski prizor je tudi denimo ta, da sredi belega dne naletiš na klapo najstnikov, ki si ob druženju prek telefonskega zvočnika predvajajo neki komad skupine Matter. In zraven seveda pojejo, saj so se vsa besedila naučili na pamet. In to kljub temu, da gre v njihovih tekstih ponavadi za abstraktni nonsens, ki spominja na kakšno ludistično pesem.

Poleg tega je Matter tudi v instrumentalnih podlagah, ki jih producirata Levanael in Dacho, zavestno odstopil od značilnega hip-hop zvoka zlate dobe devetdesetih. Ta že predolgo zaznamuje lokalno produkcijo rap glasbe, Matter pa se je usmeril v stil sodobne produkcije rapa, ki jo precej površno, a vendar najbolj nazorno opiše izraz trap. Vendar pa se razlikuje od številnih klišejskih značilnosti tega žanra in ustvarja zelo izčiščene, minimalistične, a resnično mastne beate, ki se več kot očitno ne obremenjujejo z žanrskimi okvirji. Ustvarja torej – vsaj za naš prostor – precej edinstven zvok.

Profil poslušalcev je tudi precej nenavaden, saj gre v večini za izjemno mlade ljudi, ki sicer ne poslušajo hip-hopa. Morda jih je zasedba Matter prepričala s svežim produkcijskim pristopom, morda z nenavadno rabo slovenskega jezika, morda s svojo ekscentrično pojavnostjo, po vsej verjetnosti pa tudi s svojo karizmo. Karizmatičnost je člane zasedbe spremljala tudi ob našem pogovoru. Ko govorijo o svojem delu, vzpostavljajo zanimiv kontrast med (kvazi)filozofskimi mislimi in zabavnimi zgodbami, med banalnim humorjem in resnostjo, med pomenskostjo in absurdom. Podoben kontrast, kot ga je mogoče zaznati tudi pri njihovi glasbi.

Ko poslušam vaša besedila, pogosto niti približno ne razumem, o čem sploh govorite. Ima dekodiranje pomenov vaših besedil kakršenkoli smisel?