Boštjan Napotnik | foto: Uroš Abram

Ana Roš

Najboljša kuharica na svetu

Za ta intervju smo se v Selu pri Kobaridu postavili v vrsto za CNN, ki o Ani Roš pripravlja daljšo reportažo, za največji brazilski finančni časopis in za agencijo Associated Press. Nekaj dni prej je na dvodnevni press turneji v Budimpešti, Švici in Nemčiji dala 25 intervjujev. Vprašanje, »Kako je biti najboljša kuharica na svetu?«, je v zadnjem času slišala skoraj tolikokrat kot vprašanje, »Ali je mogoče pri vas do konca poletja dobiti še kakšno prosto mizo?« Mi je nismo vprašali nič od tega. Z globalno zvezdnico sodobne vrhunske kuharije, ki je na ti z liki, kot so Rene Redzepi, Elena Arzak in Massimo Bottura, se pač lahko pogovarjaš bolj zanimive reči.

Že prej se je v Hiši Franko dogajalo marsikaj – tu je kuhal Mauro Colagreco, prihajali so tvoji prijatelji iz globalnega alter kuharskega krožka Cook it Raw … Ampak v zadnjem letu se dogaja toliko, kot se verjetno prej nikoli ni. Kaj je bila – seveda poleg ponovljene ocene izjemno v našem Konzumu – velika točka preloma. Netflix?