Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V borovem gozdičku nad Trnjem pri Pivki bo od 6. do 8. julija potekal 20. festival drugačne glasbe Trnje 2017. V Plečnikovi hiši bodo odprli razstavo Jože, na kateri se predstavlja deset umetnic in umetnikov mlajše generacije, ki skozi umetniška dela kažejo svoje lastno doživljanje slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. V Dominikanskem samostanu na Ptuju bodo odprli 15. Festival sodobne umetnosti Art Stays.

Četrtek, 6. julij

V Kreativnem centru Poligon Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Sporočila iz prehodnosti, ki je rezultat večmesečnega usposabljanja beguncev in pripadnikov iz držav nekdanje Jugoslavije na področju videa, kreativnega in medijskega pisanja ter kulturnega animatorstva. Predstavljena dela (video, fotografije in izseki besedil), ki izvirajo iz begunske izkušnje ali to prek različnih medijev tematizirajo, se izkušnje prehodnosti, kot življenjske situacije, dotikajo na različnih ravneh. Prehodnost je stanje, ki še zdaleč ni kratkotrajno in zaznamuje življenja beguncev, čakajoč v negotovosti na svoj status in v iskanju prostora, ki bi zanje lahko predstavljal nov dom. Označuje izkustveno območje prehoda med družbeno-kulturnimi in fizičnimi prostori, družbenimi identitetami in položaji. Dela na razstavi se tako neposredno lotevajo vprašanja položaja begunca, prišleka, strnjenega skozi premiso: Kdo sem, kadar nisem doma? Čeprav je kompleksnost misli, izkušenj, osvetlitev, premišljevanj in občutenj v tem neizmerna, pa se prvi korak do odgovora za številne prišleke nahaja v sami stavbi, kjer bo razstava potekala. To je Upravna enota Ljubljana v Tobačni, organ, kjer med drugim poteka tudi izdajanje dokumentov za osebe z mednarodno zaščito.

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Četrta dimenzija prostora, na kateri so razstavljena dela študentov arhitekture (od 2. do 5. letnika), ki so nastala kot interpretacija 20-sekundnih sekvenc kultnih filmov 20. stoletja iz žanra znanstvene fantastike, trilerja in drame; med njimi so filmi Tarkovskega, Hitchcocka, von Trierja, Vinterberga, Kurosawe in Lyncha. Avtorji razstave: Matej Blenkuš, Primož Žitnik, Ajdin Bajrović, Dominik Košak

Antikrist (Lars von Trier)

© Rok Pfajfar

V borovem gozdičku nad Trnjem pri Pivki bo od 6. do 8. julija potekal 20. festival drugačne glasbe Trnje 2017, na katerem bodo med drugim nastopili: oOo freeo, Akami, Kotradikshn, Valter brani Sartajevo, Grupa 92 (Slo), Šumski, Seine (Hr), Thell Bario (Meh), Harry Merry (Niz), Voodoo Boogaloo (ZDA)...

iEa3reoXpRQ

V Kinogledališču Tolmin bo potekal 18. Kreativni tabor Sajeta, na katerem bodo nastopili: Tatsuru Arai (Jap), Phill Niblock (ZDA), Katherine Lyberovskaya (Kan) & Mia Zabelka (A), Tadej Droljc (Slo), Bersarin Quartett (Nem).

WUJ1u-RbX14

Petek, 7. julij

V Plečnikovi hiši Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo Jože, ki jo je pripravila galerija DobraVaga v sodelovanju s Plečnikovo hišo. Na razstavi se predstavlja deset umetnic in umetnikov mlajše generacije, ki skozi umetniška dela kažejo svoje lastno doživljanje slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Na razstavi, ki jo je kurirala Lara Mejač iz galerije DobraVaga, se predstavljajo: Eva Mlinar, Gašper Kunšič, Jure Brglez, Lealudvik, Matija Medved, Nastja Mezek, Nevena Aleksovski, Nina Mršnik in Peter Ferlan.

V Dominikanskem samostanu Ptuj bodo ob 19.00 odprli 15. Festival sodobne umetnosti Art Stays z razstavama Poklon Josephu Beuysu, ki bo predstavila Beuysove projekte, posvečene ekološkim temam, kot so Diffesa della natura, Grasello, Olivestone in drugi ter retrospektivo z naslovom Wood (Les), posvečeno avstrijskemu kiparju Johannu Feilacherju, ki stremi k ohranjanju najbolj bistvenih lastnosti lesa ter pri tem ustvarja dovršene in hkrati prepričljivo naravne oblike. Kustosa: Jernej Forbici & Marika Vicari

© Johann Feilacher

V Likovnem salonu Celje bodo ob 19.00 odprli fotografsko razstavo Jake Babnika z naslovom Why So Serious?, ki v novi seriji beleži očitne paradokse v zunanji podobi kulturne krajine, kjer živi in deluje. Kurator razstave: Miha Colner

Na dvorišču Muzeja slovenskih filmskih igralcev Divača bo ob 20.30 potekala tradicionalna prireditev Poklon, ki je letos posvečena igralcu Demetru Bitencu. Predvajali bodo film Minuta za umor (r. Jane Kavčič), izšla pa bo tudi monografska publikacija Poklon Demetru Bitencu, v kateri se je Marcel Štefančič jr. poglobil v igralčev filmski opus.

Na Sotočju v Tolminu bo potekal 18. Kreativni tabor Sajeta, na katerem bodo nastopili: Orange8 (Ita), Skier & Yeti (Srb), Širom (Slo), Zel (Slo), A//O (Srb).

82ievdCsXa4

Sobota, 8. julij

Na Sotočju v Tolminu bo potekal 18. Kreativni tabor Sajeta, na katerem bodo nastopili: Saeta & Tinkara Kovač (Slo), Kukushai (Slo/Niz), Villalog (A), Electric Indigo & Zahra Mani (A), Hetem (Srb).

bjlPh9y93Vc