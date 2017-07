REJVikend

Levanael

V Klubu K4 bo otvoritev poletne sezone z dogodkom, na katerem se bodo predstavile vse 4x4 ekipe: Kvalitat, Sezam, Just a Dance, Just Us, Phi in Synaptic. Na letnem vrtu in v Gala hali bo potekal zaključni dogodek serialke Zeleno sonce v sezoni 2016/2017. Nastopil bo hrvaški DJ Bijan, ki si v zadnjih letih utira pot tudi na mednarodno sceno. Družbo mu bosta delala Bayo in Udo Brenner, za vizualne vragolije pa bo poskrbel FŠK.

Petek, 7. julij

(20.00): LP Bar Ljubljana: Monday (DJ set)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Karin Bossman)

(21.00): Letni vrt in Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce 110: Športni dan (Glasbeni skrbniki: DJ Bijan/Hr, DJ Bayo, Udo Brenner. Vizualni skrbnik: Fšk)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Pure Plur (Trick-C aka Red Mama, El Fabiiani, Tixti, Ally, AlyCea, Iljan, Silvester, Rudeey)

(22.00): Ambasada Rog Ljubljana: Chipiron (DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (She The Rebellious)

(23.00): K4 Ljubljana: UVK4: Otvoritev poletne sezone (Arena: Vuka b2b Disco Durum, Levanael b2b Dacho, Elovetric. Bar: Nitz b2b Roiss, Limc b2b Dipsas, Utti, Lara)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Herzel, Stojan (DJ set)

Sobota, 8. julij

(23.00): K4 Ljubljana: UVK4: Hočmo nazaj dinozavre (Yuriy, Alil)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Bollywood & Bhangra Night (DJ Shanti Priya & DJ Borsan)