Ljutomer v znamenju grozljivk in vina

Otvoritev letošnjega Grossmanna bodo obeležili s posebno projekcijo znanstvenofantastične mojstrovine avstrijsko-ameriškega režiserja Fritza Langa Metropolis, ki letos slavi 90 let. Film v restavrirani verziji iz leta 2010, bo na klavirju spremljal Mitja Reichenberg.

Notranje zlo

Med 11. in 15. julijem bo v Ljutomeru potekal Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki že trinajsto leto zapored prinaša pregled najboljšega iz aktualne ponudbe žanrskih filmov ob poklonu večnim klasikom ter tudi bogat spremljevalni program s strokovnimi srečanji, delavnicami, razstavami in glasbo, seveda ob obiskih številnih gostov in pokušinah vrhunskih tekmovalnih vin. Od leta 2010 je Grossmannov festival član Evropske federacije festivalov fantastičnega filma (EFFFF). Na festivalu, ki vsako leto privabi okoli 8000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine, se bo letos zvrstilo 41 celovečernih in 41 kratkih filmov iz 29 držav.

Filmi v tekmovalnih programih se bodo potegovali za naslednje nagrade: Hudi maček (najboljši celovečerni film), Melies d'argent (najboljši evropski fantastični kratki film; nagrada Evropske federacije festivalov fantastičnega filma), Slakov hudi maček (najboljši kratki film), Hrupni maček (najboljši glasbeni dokumentarec).

V tekmovalnem programu celovečernih filmov, ki se potegujejo za nagrado hudi maček, bodo predvajali šest filmov: Sla (r. Severin Eskeland), Ron Goosens, nizkoproračunski kaskader (r. Steffen Haars, Flip Van der Kuil), Nadomestitev (r. Norbert Keil), Deviška noč (r. Roberto San Sebastián), Gozd izgubljenih duš (r. José Pedro Lopes) in Notranje zlo (r. Andrew Getty). Filme bo ocenjevala mednarodna žirija v sestavi: Guy Delmote (soustanovitelj mednarodnega festivala fantastičnega filma v Bruslju), Timo Vuorensula (finski režiser in producent) in Kristijan Milić (hrvaški režiser).

HJ_sduGRt_w

V netekmovalnem programu bo na ogled 13 filmov. Letos bosta festival obiskala eminenca belgijskega filma, režiser Harry Kümel in italijanski velemojster posebnih učinkov Sergio Stivaletti, vračata pa se tudi Slobodan Šijan in pionir ex-Yu fantastike Djordje Kadijević. Med mlajšimi filmarji velja izpostaviti britanskega mojstra žanra Simona Rumleya, nizozemska režiserja uspešnic Steffena Haarsa in Flipa van der Kuila ter specialnega povratnika Tima Vuorensolo, ki bo na festivalu izpeljal tudi svoj "master class."

Retrospektiva bo posvečena Sergiu Stivalettiju, italijanskemu mojstru posebnih in vizualnih učinkov, ki se temu delu posveča že 35 let. Stivaletti je v različnih vlogah sodeloval pri okoli petdesetih filmih, največkrat na področju posebnih in vizualnih učinkov, pa tudi maske, pri čemer ni delal le s slavnimi žanrskimi režiserji kot so Riccardo Freda, Dario Argento, Lamberto Bava, Michele Soavi, Antonio Margheriti, Sergio Martino in Alberto De Martino, temveč tudi z nekaterimi najbolj znanimi imeni italijanske "mainstream" kinematografije, med katerimi so Gabriele Salvatores, Matteo Garrone in Pupi Avati. S posebno retrospektivo pa se bodo spomnili belgijskega režiserja Harryja Kümla, ki je ljubiteljem grozljivke in fantastičnega filma najbolj poznan po nepozabnih mojstrovinah Krvave ustnice in Malpertuis. Oba filma bodo prikazali v Ljutomeru, na ogled pa bo še dokumentarec Pozabljeni strahovi: poglobljen pogled na flamsko filmsko grozljivko režiserja Steva de Rooverja, v katerem Harry Kümel igra pomembno vlogo.

T5SXlucG8D0

V sekciji za nagrado hrupni maček bosta med drugim tekmovala tudi dva slovenska filma: Pokrajine iz spominov (o potovanju tria Širom k svojim koreninam) in Glasba je časovna umetnost 2, LP film Buldožer-Pljuni istini u oči, ki je prejel nagrado žirije na letošnjem festivalu Dok'n'Ritam v Beogradu.

Letošnji Grossmann ponuja več programa, več prizorišč in več vsebine za širše občinstvo, posebej pa izpostavljajo otroške delavnice ter tradicionalni Začarani kino za otroke in mladino. V spremljevalnem programu bo potekal simpozij Balkan Genre Boost, ki želi postati platforma za režiserje in producente s tega območja, predstavitve knjig, predavanja, razstave, koncerti (N'toko, Klemen Klemen, Psihomodo Pop, Banane Metalik...), spektakularni Zombie Walk in novost - Zombia šola.

Več o programu si lahko preberete na tej povezavi