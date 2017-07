Deseta obletnica banjaluškega Demofesta

Rudimental

Od 20. do 22. julija bo na trdnjavi Kastel v Banja Luki potekal festival Demofest, najbolj poznan festival demo skupin v jugovzhodni Evropi, ki letos praznuje že deseto obletnico. Na Demofestu, ki po izboru največje kanadske turistične agencije Flight Network sodi med najboljše festivale v Evropi, bo letos gostovalo kar 50 demo skupin iz vseh držav nekdanje Jugoslavije. Gre za festival tekmovalnega značaja, ki ponuja priložnost še neuveljavljenim glasbenikom. V desetih letih so na festivalu nastopila tudi mnoga znana imena, kot so Kosheen, Asian Dub Foundation, Tricky, Kelis, Therapy?, Stereo MC’s, Guano Apes in drugi.

Na letošnjem festivalu pa se bodo v glavnem programu predstavili: Rudimental DJ set, Marky Ramone, Ky-Mani Marley, Freemasons, Funkerman, Dubioza kolektiv, Edo Maajka, Bad Copy, Lačni Franz, Projekt Rakija, lanski zmagovalci Seine, Letarg in Degeneza, Sopot, Shanghai Street Fight in Važno obavještenje.

ts0znVDdzbw

zL8wRipV2k8

Obeta se tudi bogat spremljevalni program: okrogla miza Ženske v umetnosti, predstavitev knjige Vedrane Rudan "Muškarac u grlu", "Dinja – stand up show," štiri razstave in promocija albuma skupine Seine, lanskih zmagovalcev Demofesta.

