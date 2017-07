Letošnji Mittelfest posvečen zraku

Na festivalu se bo zvrstilo več kot 40 dogodkov, sodelujoči pa prihajajo iz desetih držav.

John Malkovich

Med 15. in 25. julijem bo v Čedadu potekal mednarodni festival Mittelfest, ki že 26 let predstavlja zmes glasbe, gledališča, plesa, lutkovnih predstav in s svojim delovanjem osvetljuje skupno identiteto evropskih narodov. Letos se zaključuje triletni projekt: po festivalih, posvečenih vodi (2015), in zemlji (2016), bo vodilna tema letošnjega festivala zrak. Ne gre le za naravni element, ki ga moramo varovati, temveč tudi za pomembno figuro imaginarija: v zraku se gibljejo zvoki in besede, simbolično pa tudi sanje, želje in utopije narodov in ljudi. Na letošnjem festivalu bodo med drugim nastopili John Malkovich, Laibach ter Sting.

Festival bosta odprli predstava EU Evropa Utopija, ki je nastala skupaj z gledališči a.ArtistiAssociati, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, La Contrada - Teatro stabile di Trieste, il Rossetti - Teatro Stabile FVG in Slovenskim stalnim gledališčem in uprizarja lastno vizijo o usodi sodobne Evrope ter balet V zraku - Pekel št. 5 v koreografiji Michele Lucenti po vsebini Dantejevih del. Na otvoritveni dan bo potekal tudi mednarodni simpozij, ki se ga bodo udeležile vodilne osebnosti v mednarodni diplomaciji.

Mittelfest se bo dotaknil tudi aktualne begunske problematike s predstavo Lampedusa, britanskega dramatika Andersa Lustgartna. Belgijska skupina Berlin bo gostovala s predstavo Zvizdal Chernobyl, So Far - So Close o ostarelem zakonskem paru, ki se je uprl evakuaciji iz Černobila. Z njuno zgodbo uprizarja vzdušje osamljenosti, preživetja in upanja, ki ga par izraža v svojem sožitju z radiacijo.

Na festivalu bo nastopil tudi ameriški igralec John Malkovich, ki je v sozvočju z mislimi argentinskega pisatelja in aktivista Ernesta Sabata ubesedil monolog, ki se odlično spaja s Schnittkejevo glasbo v izvedbi ruske pianistke Anastasye Terenkove in italijanskega komornega orkestra I Solisti Aquilani.

Med glasbenimi dogodki izpostavljamo izvedbo madrigala Zefiro Torna Claudia Monteverdija in Bachovih Goldbergovih variacij v priredbi za godalni trio, koncert enega največjih italijanskih kantavtorjev Eugenia Bennata, ki bo predstavil album Pretihotapljene pesmi, nastop Gorana Bregovića z Wedding & Funeral Band, skupine Laibach ter Stinga.