Letos Štirka prvič odprta tudi med poletnimi počitnicami

Klub K4 bo tudi julija in avgusta poskrbel za pestro nočno dogajanje v prestolnici

Damir Zekiri

V Klubu K4 so se letos odločili, da poleti ne bodo zaprli svojih vrat, ampak bodo trikrat tedensko (ob sredah, petkih in sobotah) poskrbeli za kvalitetno nočno zabavo v prestolnici. Vse skupaj se je začelo z otvoritvenim dogodkom (7. julija), na katerem so se po dolgem času pod eno streho združile vse 4x4 ekipe: Kvalitat, Sezam, Just a Dance, Just Us, Phi in Synaptic. Že prva dva tedna so zabeležili zelo dober obisk, zato bodo s programom nadaljevali tudi avgusta. Novo sezono 2017/2018 pa bodo v K4 odprli 15. septembra.

Na pobudo številnh ustvarjalcev, rednih gostov, ljubiteljev glasbe in vseh, ki skrbijo za pestro turistično ponudbo v Ljubljani, pa tudi tujcev, ki bi med preživljanjem dopusta radi spoznali kultni klub z 28-letno tradicijo, se je vodstvo K4 odločilo, da namesto tradicionalnega poletnega glasbenega posta raje ponudi posebni počitniški program, ki se bo odvil v okviru programskega sklopa UVK4. Oblikovali ga bodo hišni in drugi domači ustvarjalci, ki redno soustvarjajo Štirkine zgodbe, počitniškemu ritmu pa bo prilagojen tudi urnik- K4 bo poleti odprt od polnoči do šestih zjutraj.

V juliju se bosta med drugim predstavila rezidenta Alex Ranerro in Evident, MidAir, Trdee in 2 Green, Levanael & Krilc, Evano, Marin, Simm in Dipsas, Freeverse in DVS.

4VL6PJtHmng

Tudi avgusta bo poskrbljeno za dobro zabavo z rezidenti in izbranimi domačimi ustvarjalci. Prvi teden bodo nastopili Damir Zekiri, Doo, Dulash, Symann & Utti & Nitz iz ekipe Synaptic, ki letos obeležuje 15 letnico delovanja na področju plesne in eksperimentalne elektronske glasbe, Rope & Sunneh, v drugem tednu avgusta pa bo K4 gostil tudi štiri afterpartyje festivala Urbano dejanje, ki bo letos potekal na Kongresnem trgu.

vFPB4mWQRTk

S Klubom K4 se je Slovenija uvrstila na svetovni klubski zemljevid, z njim pa so povezane kariere številnih domačih ustvarjalcev. S svojim delovanjem je začel v začetku 80-ih, kot študentski klub pa je uradno prvič odprl vrata 25. maja 1989. Pred začetkom sezone 2016/17 je doživel eno največjih prenov v svoji zgodovini ter velja za tehnično najbolje opremljen klub daleč naokoli.