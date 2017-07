Izumiteljica realizma, Jane Austen

Kako se po dvesto letih, ki te dni minevajo od njene smrti, spominjamo pionirke literarnega realizma?

Podoba Jane Austen na bankovcu za deset funtov, ki so ga izdali te dni, ob dvestoti obletnici njene smrti.

Jane Austen je ena redkih pisateljic, ki jih boste vedno lahko našli v knjižnih zbirkah, specializiranih za tako imenovano svetovno klasiko, te dni pa se spominjamo dvestote obletnice smrti, ki jo je Velika Britanija, njena domovina, proslavila s tem, da je njeno obličje odtisnila na bankovec za deset funtov. Glede na to, kako redko na denarju srečujemo ženske obraze, bi bilo to že samo po sebi lahko razlog za praznovanje, a biografinja Jane Austen Paula Byrne opozarja, da ne gre samo za to, koga gledamo, gre tudi ali predvsem za to, v kakšni luči. In luč, ki jo je Banka Anglije usmerila v obraz enega svojih največjih duhov, pravi Paula Byrne, je luč, previdena za to, da bi zamolčala resnico.