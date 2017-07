Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

La Negra

Na Ljubljanskem gradu bo predpremiera filma filma Na mlečni poti, zgodbe o strastni, prepovedani ljubezni v režiji Emirja Kusturice. Na Bledu bo v okviru 27. Okarina Festivala nastopila prva dama bosanskega sevdaha Amira Medunjanin. V Kostanjevici na Krki bodo odprli razstavo kipov, ki so nastali v okviru Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva Kostanjevica na Krki 2017, ki je potekal med 3. in 29. julijem.

Četrtek, 27. julij

V Križevniški cerkvi Ljubljana bo ob 20.00 v okviru 65. Ljubljana Festivala nastopil Godalni kvartet Beograjske filharmonije. Gost: Claudi Arimany (flavta)

8z4BkdGH0XE

Pred Galerijo Škuc Ljubljana bo ob 20.30 v okviru festivala Dobimo se pred Škucem nastopil domači imaginarni folk/trans trio Širom.

PNLXCcDg3mc

Petek, 28. julij

Na Blejskem gradu bo ob 20.30 v okviru 27. Okarina festivala nastopila španska pevka Amparo Velasco aka La Negra, ki bo predstavila zadnji album Colores.

RoND2TsNMOs

Na Starem placu Cerkno bo ob 21.00 v okviru 22. Festivala Keltika nastopil Tori Trio, ki ga sestavljajo: Jure Tori (harmonika), Sergio Giangaspero (kitara) in Ewald Oberleitner (kontrabas).

Dbalb-xdg7o

V letnem kinu Muzeja slovenskih filmskih igralcev Divača bo ob 21.30 projekcija filma Po isti poti se ne vračaj, ki z aktualno tematiko ostro kot britev zareže v tedanjo slovensko družbo in brezkompromisno ter realistično prikaže razmere, s kakršnimi so se sezonski delavci iz drugih jugoslovanskih republik soočali v tujem in nenaklonjenem okolju. Režija: Jože Babič

Sobota, 29. julij

Na Placu pod Belvederjem Izola bo od 18.00 dalje potekal IzolaMjuzikFest 6, na katerem bodo nastopili: Atheist Rap (Srb), Freedom Fighters, Buran, The Sunglasses Band, Lilith Cage, Dance Mamblita, Tovariš Strmoglavljen (Slo) in Portofado (Ita).

opbFF_lLqNE

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 20.00 odprli razstavo kipov, ki so nastali v okviru Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva Kostanjevica na Krki 2017, ki je potekal med 3. in 29. julijem. Udeleženci letošnjega simpozija so: Meng Gao (Kitajska), Ryszard Litwiniuk (Poljska) in Primož Pugelj (Slovenija).

© Tomaž Grdin

V Festivalni dvorani Bled bo ob 20.30 v okviru 27. Okarina festivala nastopila Amira Medunjanin, ki velja za prvo damo bosanskega sevdaha.

0mnXEUbCXZ0

Na Ljubljanskem gradu bo ob 21.30 v okviru Filma pod zvezdami predpremiera filma Na mlečni poti. Gre za zgodbo o strastni, prepovedani ljubezni, ki protagonista posrka v vrtinec nevarnih avantur. Režija: Emir Kusturica

WprA71y-WU8

Nedelja, 30. julij

Na Starem placu Cerkno bo ob 18.00 nastopil Etno Histeria World Orchestra, ki ga letos sestavlja 80 glasbenikov iz 22-ih držav.

aJDx-zfFB0A