REJVikend

Po četrtkovem koncertu pred Pritličjem, bosta Farai & Tone z DJ setom nastopila še v Klubu Monokel. V Gala hali se bosta predstavila domača tehno DJ-ja Skeletonium in Shekuza, na Trnfestu Ekipi Bojler in SNIF, v K4 pa rezidenta Alex Ranerro in Evident.

Petek, 18. avgust

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Vuka)

(20.00): LP Bar Ljubljana: Hot Cues Crew (DJ set)

(20.00): Klub Swenak Idrija: Čipkarija 2017: Elektronika (Damir Hoffman, Marta, Eliaz, Lexo, R. Bade, Tixti, Kelmirs, Lixi)

(22.00): Kud France Prešeren Ljubljana: Trnfest: Bojler x Snif (Novack, TMA, Lil Ris, Peglasus, Anklklan Live)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Bday Bash Celebration (Zanne Maddness, Mindwalk, Ranchie, Hasani, Numarex, Silvester)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Farai & Tone (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus: Shekuza / Skeletonium (b2b DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Zois)

(oo.00): K4 Ljubljana: UVK4: SOLVD (Alex Ranerro & Evident)

Sobota, 19. avgust

(22.00): Kud France Prešeren Ljubljana: Trnfest: TechPloration (Kriss K., Dave Haze, Awro)

(00.00): K4 Ljubljana: UVK4: SEZAM (Dacho & Softskinson)

