Filmske klasike na Kongresnem trgu

Brezplačne projekcije filmov Nebo nad Berlinom, Rašomon in Diplomiranec

Diplomiranec

Med 22. in 24. avgustom bodo v letnem kinu na Kongresnem trgu v Ljubljani že četrto leto zapored potekale brezplačne filmske projekcije vrhuncev sedme umetnosti. Letošnjo edicijo bodo 22. avgusta ob 21.00 odprli s projekcijo restavriranega in digitaliziranega filma Nebo nad Berlinom. Hipnotična simfonija velemesta na predvečer padca berlinskega zidu, navdihnjena z Rilkejevo poezijo, je režiserju Wimu Wendersu prinesla nagrado za najboljšo režijo v Cannesu leta 1987.

Film se odvija na strehah visoko nad Berlinom, kjer so angeli, nevidna in sočutna bitja, ki slišijo najbolj skrite misli običajnih ljudi. Tudi Damiel (Bruno Ganz) in Cassiel prisluškujeta bolečinam in bojaznim smrtnikov. A ko se Damiel zaljubi v prelepo cirkuško artistko Marion, se sklene odreči svoji nesmrtnosti in postati človek. Skozi preobrazbo ga vodi Peter Falk, ki v filmu igra samega sebe.

Naslednji dan (23. avgusta) bo sledila projekcija filma Rašomon, restavrirane različice v 4K resoluciji-del projekta JAPOM / Duh samurajev in poklon slovitemu japonskemu igralcu Toshiru Mifuneju (1920–1997). Samuraja in njegovo ženo nekega dne v gozdu napade razbojnik (Toshirô Mifune), ki žensko posili, moža pa ubije. Pred tribunalom nato slišimo zelo različna, celo nasprotujoča si pričevanja štirih oseb: mrtvega samuraja, ki se oglaša iz onostranstva, njegove žene, razbojnika in drvarja, ki je za njimi oprezal v gozdu. Toda komu verjeti?

Brezčasna klasika režiserja Akire Kurosawe, ki je z inovativno rabo flashbackov temeljito prevetrila filmski jezik, postavlja pod vprašaj ne le resnico, pač pa resničnost samo. Ena največjih filmskih mojstrovin, leta 1951 nagrajena z beneškim zlatim levom in tujejezičnim oskarjem, je zahodnemu svetu predstavila japonsko kinematografijo in vzhajajočo zvezdo, Toshira Mifuneja.

Ta dan bodo v sklopu Plečnikovega leta predvajali tudi predfilm Na sončni strani ceste (1959), kratki avtorski prvenec režiserja Matjaža Klopčiča. Zgodba o umetniku, ki za majhno nadomestilo izrezuje silhuete iz kartona na ljubljanskem Tromostovju, je posnet v srcu Plečnikove Ljubljane.

Zadnji dan Letnega kina na Kongresnem trgu (24. avgusta) pa bo na ogled film Diplomiranec (1967) s spremljavo ikoničnega soundtracka dueta Simon & Garfunkel. Benjamin Braddock (Dustin Hoffman), ki je pravkar diplomiral, se vrne domov, k premožnim staršem v predmestje. Zbegan in razočaran nad svetom ne ve, kaj bi v življenju počel. Zaplete se z ženo očetovega poslovnega partnerja, privlačno, a nevrotično gospo Robinson (Anne Bancroft), ki ga prepriča, da jo zapelje domov, tam pa ga zapelje ona. In ko se nato zaljubi v dekle svojih let, se izkaže, da je njena mati prav gospa Robinson. Gre za družbeno satiro in enega od najbolj duhovitih filmov o medgeneracijskem prepadu, ki je v filmski svet izstrelil igralca Dustina Hoffmana, režiserju Miku Nicholsu pa prinesel oskarja za najboljšo režijo. Ob 50-letnici filma bodo predvajali novo restavrirano različico v 4K resoluciji.

