Odprto pismo Evropi na Dnevih poezije in vina

Na 21. ediciji pesniškega festivala bo sodelovalo 21 pesnic in pesnikov, zvrstilo pa se bo več kot 50 dogodkov

© Matej Pušnik

Dnevi poezije in vina, največji mednarodni pesniški festival v Sloveniji, ki bo potekal med 23. in 26. avgustom na Ptuju, je od leta 2014 del evropske pesniške platforme Versopolis, ki jo podpira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, zato bo festival tudi letos obiskalo pet obetavnih mladih pesnikov z vseh koncev Evrope: Laura Accerboni (Ita), Nikolina Andova Šopova (Mak), Helwig Brunner (A), Julia Szychowiak (Pol) in Yekta (Fra). Častna pesniška gosta bosta slovenski pesnik Andrej Brvar in svetovno znani čilski pesnik Raúl Zurita. Ob tej priložnosti bodo izšla Brvarjeva zbrana dela z naslovom Transverzala ter prvi izbor poezije Raúla Zurite v slovenskem jeziku z naslovom Daleč stran. Letošnje pesniške goste sta izbrali selektorici Tina Kozin (Slovenija) in Sharmistha Mohanty (Indija), ki bo na festivalu nastopila tudi v vlogi pesnice.

Festival se bo začel 22. avgusta s tradicionalnimi Večeri pred Dnevi v šestih mestih po Sloveniji in v Avstriji, ter nadaljeval s pestrim festivalskim dogajanjem na Ptuju. Prvi festivalski dan bo ponovno posvečen lani zelo uspešnemu programu z naslovom Govori, voda!, ki se bo odvijal na oz. ob reki Dravi. Zatem se dogajanje seli v ptujsko staro mestno središče, kjer poleg velikih večernih pesniških branj in koncertov (Bilbi, Brest, Bališ, Rundek Cargo Trio), zasebnih branj, vinskih degustacij, vinske delavnice, razstav (kiparska razstava Eneja Gale), okroglih miz, otroških delavnic in številnih drugih dogodkov, letos prvič pripravljajo čisto pravo promenado poezije.

Novost letošnjega festivala je program pod imenom Odprto pismo Evropi, ki je nastal s pomočjo nemške ustanove Allianz Stiftung, v sklopu katerega bodo vsako leto k sodelovanju povabili svetovno znano evropsko pesnico ali pesnika, ki bo napisal/-a odprto, neposredno in polemično pismo na temo aktualnega družbenega problema, za katerega meni, da ga je potrebno izpostaviti. Založba Beletrina bo pismo prevedla v slovenski, angleški, nemški, francoski, ruski in kitajski jezik ter ga v razmislek in uporabo poslala evropskim institucijam ter ključnim evropskim medijem. Avtor/-ica pisma bo pismo javno prebral/-a na otvoritveni večer festivala. Prvi sodelujoči pesnik bo večkrat nagrajeni belgijski avtor Stefan Hertmans.

Ob podpori Balassijevega inštituta v Ljubljani ter Društva madžarskih pisateljev bodo letos izpostavili sodobno madžarsko poezijo, pa tudi vino. V goste prihajajo madžarski pesniki Ottó Tolnai, János Térey, Krisztina Tóth in István Vörös, ki bodo v dneh pred festivalom sodelovali na madžarsko-slovenski prevajalski delavnici v družbi slovenskih kolegov Kristine Kočan, Iva Svetine, Milana Vincetiča in Andreja Brvarja ter prevajalke Gabriele Gaal. Vzajemno bodo prevajali svojo poezijo, rezultate pa bodo predstavili na glavnem festivalskem odru med večernimi branji. Na vinskem oltarju pa bo vsak festivalski večer mogoče pokušati vino madžarskega vinarja.

Zadnji dan festivala bo ptujske ulice zavzela velika promenada poezije in nanje pripeljala poezijo, glasbo in plesne nastope, ki bodo oživili mestno jedro. Med Dominikanskim samostanom, Prešernovo ulico, Slovenskim trgom, Miklošičevo ulico, Mestnim trgom, Aškerčevo ulico in Vrazovim trgom bodo nastopili številne domače glasbene in folklorne skupine ter ulični umetniki, ki bodo zabavali staro in mlado. Vsi obiskovalci so vabljeni, da se promenadi pridružijo v maskah.