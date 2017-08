Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Vodnikovi domačiji bodo odprli mednarodno skupinsko razstavo z naslovom Arbitrarnost v besedi in v vsakdanu, ki sta jo pripravila kustosa Petja Grafenauer in David Kranzelbinder. Pred Pritličjem bo potekal zaključni koncert cikla Selekcija, na katerem no nastopila Katja Šulc. V Cankarjevem domu bo nastopil Orkester Mariinskega gledališča pod vodstvom Valerija Gergijeva. V Judovskem kulturnem centru v Ljubljani bo potekal Evropski dan judovske kulture, v Športnem parku Breza v Straži pri Novem mestu pa koncert v podporo legendarnemu Mladininemu kolporterju in punkerju Branetu Koncilji.

Četrtek, 31. avgust

V Vodnikovi domačiji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli mednarodno skupinsko razstavo z naslovom Arbitrarnost v besedi in v vsakdanu. Literarni toposi, tehnike, ki odpirajo vprašanja naključja, forma knjige, e-mail pogovori, imena blagovnih znamk, fonetični zapisi in zvoki strojev za obdelavo tekstov so fenomeni, ki jih raziskujejo dela na razstavi. Vsa se na ta ali oni način dotikajo vprašanj arbitrarnosti teksta. Na eni strani je označevalec, na drugi označenec – umetniki na razstavi ju razstavljajo, združujejo in postavljajo v kontekst, ki ju nujno zaznamuje – a ne le sporočilo, ki ga nosita, temveč tudi učinke, na katere je to predstavljeno. Sodelujejo: Ksenija Čerče, Marko Drpič, Ištvan Išt Huzjan, Isabella Kohlhuber, Franz Konrad, Gorazd Krnc, Damir Očko, Ferdinand Penker, Arjan Pregl, Hannes Priesch, Alf Poier, Ignacio Uriarte. Kustosa razstave: Petja Grafenauer in David Kranzelbinder

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 na zaključnem koncertu 65. Ljubljana Festivala nastopil Orkester Mariinskega gledališča, eden najstarejših glasbenih ansamblov v Rusiji, ki od leta 1988 deluje pod glasbenim vodstvom Valerija Gergijeva. Solist: Behzod Abduraimov (klavir)

© Valentin Baranovsky

Na Škofjeloškem gradu bodo ob 20.00 v okviru festivala Pisana Loka nastopili: S.A.R.S. (Srb), Hamo & Tribute 2 Love in Monsun.

4Hd97DBuQLs

Pred Pritličjem Ljubljana bo ob 21.00 na zaključnem koncertu cikla Selekcija nastopila Katja Šulc, ki jo bosta spremljala Igor Matković (trobenta, sint) in Neja Tomšič (vizualije).

iXfk4VCJevc

Petek, 1. september

V Hangar Baru Izola bodo ob 19.00 v okviru festivala Izola zbudi se! nastopili: Svinjske Tačke (Slo), Media Stres (Hr) in Repetitor (Srb).

OlUVDRTGUzc

Na Titovem trgu Postojna bodo ob 20.30 v okviru festivala Zmaj 'ma mlade nastopili: Katja Šulc feat. Pier (RootsInSession) & Igor Matković, Raggalution in Elvis Jackson.

KUwmrEKxOh8

Sobota, 2. september

V Slovenski kinoteki Ljubljana se bo ob 20.30 s projekcijo zmagovalnih filmov zaključil 3. FeKK – Festival kratkega filma.

V Muzeju premogovništva Velenje bodo ob 21.00 v okviru 20. festivala mladih kultur Kunigunda nastopili: The Stroj, Abop (Hr) in Elektro Guzzi (A).

iUFlVe86fjo

Nedelja, 3. september

V Športnem parku Breza Straža pri Novem mestu bo ob 17.00 potekal koncert v podporo Branetu Koncilji (legendarnemu Mladininemu kolporterju in članu skupine Free 48) iz Rumanje vasi, ki je bila eno od močnejših oporišč punka. Nastopili bodo: Dan D, Marko Brecelj, V.I.S. Carina feat. Esad Babačić, Tribute to Free 48, Melanholiki, Žuta minuta in drugi. Vstopnine ni, zaželjeni prostovoljni prispevki.

© Borut Peterlin

_AD097Jb6M0

V Judovskem kulturnem centru Ljubljana bo potekal Evropski dan judovske kulture: (11.00-13.00): Dan odprtih vrat, (18.00): otvoritev slikarske razstave Oskarja Rotovnika-Okija z naslovom Biblični zapisi na rdečem papirusu, (20.00): koncert argentinsko-judovske glasbe s skupino Vienna Tango Quintet.