Povezovanje manjšinske in priseljenske skupnosti

Namen projekta Scena povezuje je bil omogočiti večjo socialno aktivacijo in zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ter večjo prepoznavnost kultur manjšinskih skupnosti in večjo socialno vključenost pripadnikov teh skupnosti v Sloveniji

Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan je med septembrom 2016 in avgustom 2017 s projektom Scena povezuje z brezplačnimi delavnicami pripadnikom manjšinske in priseljenske skupnosti poskušalo približati sodobne gledališke prakse. Ob zaključku projekta bodo pripravili okroglo mizo, večer standup komedije, gledališki večer s predstavama Fadilove muke in Šarenka ter impro šov.

V ponedeljek 28. avgusta ob 20.00 bo v Klubu Daktari okrogla miza z naslovom Integracija na odru - participacija pripadnikov manjšin v neodvisni gledališki produkciji. Glavna iztočnica za pogovor bo vprašanje v kolikšni meri in na kakšen način etnično-manjšinska pripadnost deluje kot prednost ali kot ovira v v vključevanju na slovensko stand up in neodvisno gledališko sceno. Gostje bodo: stand up komik Perica Jerković, radijec in stand up komik Željko Čakarević - Željkić, predsednica društva BMKD iz Velenja in producentka gledališke predstave "Sprehodi se v mojih čevljih", Jasmina Imširović. Moderator: Admir Baltić. Pred pogovorom bo na ogled tudi kratka reportaža o manjšinskih stand up komikih na lanskoletnem festivalu Fringe v Edinburghu. Projekt Scena povezuje se izvaja s podporo Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za kulturo RS.

Pripravili so delavnice improvizacijskega gledališča, pa tudi delavnice manjšinskega-skupnostnega gledališča oz. dvojezičnega gledališča manjšin, na katerih so pripravili dve dvojezični gledališki predstavi, ki po navedbah organizatorja razkrivata manj znane plati življenja manjšinskih in priseljenskih skupnosti v Sloveniji. V delavnicah standup komedije s komikom Perico Jekrovićem so usposobili skupino desetih novih standup komikov in komičark, ki so med drugim že nastopili na festivala Lent. V podporo ustvarjalnemu gledališkemu delu usposabljanja so izvedli tudi delavnice marketinga in produkcije v gledališču ter delavnice vizualne promocije za kulturne dogodke.